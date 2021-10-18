Анастасия Павлюченкова
WTA
🎾 Павлюченкова опустилась на три позиции после повторения лучшего результата карьеры. Теперь она 16-я в мировом рейтинге
час назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. В нем Анастасия Павлюченкова потеряла три позиции и опустилась с 13-го на 16-е место.
- Она занимала 13-ю строчку с 20 сентября. Это было повторение ее лучшего результата в карьере.
- Впервые она становилась 13-й в 2011 году и еще ни разу не поднималась выше этого места.
- Худшим был 2018 год, когда она была 42-й.
Павлюченкова занимает самую высокую строчку из российских теннисисток в рейтинге. Ближайшая к ней Дарья Касаткина занимает 24-е место.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые