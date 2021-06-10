Барбора Крейчикова
Ролан Гаррос
Анастасия Павлюченкова
Крейчикова – соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
вчера, 21:35
Барбора Крейчикова победила Марию Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос» – 7:5, 4:6, 9:7. Так она стала второй финалисткой турнира.
Крейчикова никогда в карьере не выходила даже в полуфинал «Ролан Гаррос». Ей 25 лет, это теннисистка из Чехии.
До этого в финал вышла русская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Это ее первый финал турнира серии «Большого шлема» за профессиональную карьеру.
В расписании трансляций на канале Eurosport женский финал указан в расписании на 12 июня. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.
Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые