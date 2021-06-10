Крейчикова – соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»

Барбора Крейчикова победила Марию Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос» – 7:5, 4:6, 9:7. Так она стала второй финалисткой турнира.

Крейчикова никогда в карьере не выходила даже в полуфинал «Ролан Гаррос». Ей 25 лет, это теннисистка из Чехии.

До этого в финал вышла русская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Это ее первый финал турнира серии «Большого шлема» за профессиональную карьеру.

В расписании трансляций на канале Eurosport женский финал указан в расписании на 12 июня. Матч начнется в 15:30 по московскому времени.

Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»

Павлюченкова – шестая теннисистка из России в финале «Ролан Гаррос»