Анастасия Павлюченкова
Павлюченкова в первом матче на Олимпиаде-2020 отдала один гейм и вышла в 1/16 финала
2 часа назад
В женском турнире Олимпиады-2020 в Токио Анастасия Павлюченкова в двух сетах победила итальянку Сару Эррани – 6:0, 6:1.
Павлюченкова вышла в 1/16 финала, где сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам. Матч пройдет 26 июля.
После игры Павлюченкова пожаловалась на жару и головную боль: «От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же еще и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры».
- В 2016 году Павлюченкова дебютировала на Олимпийских играх, но проиграла во втором раунде Монике Пуиг, которая выиграла золото.
- В женском одиночном разряде Россию представляют Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина.
- Финал женского турнира пройдет 31 июля.
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