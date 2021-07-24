Павлюченкова в первом матче на Олимпиаде-2020 отдала один гейм и вышла в 1/16 финала

В женском турнире Олимпиады-2020 в Токио Анастасия Павлюченкова в двух сетах победила итальянку Сару Эррани – 6:0, 6:1.

Павлюченкова вышла в 1/16 финала, где сыграет с немкой Анной-Леной Фридзам. Матч пройдет 26 июля.

После игры Павлюченкова пожаловалась на жару и головную боль: «От жары мне слишком тяжело было играть. В Бразилии на Играх было жарко, но терпимо, сегодня же еще и нереальная влажность, кажется, 70 процентов. До сих пор болит голова после игры».