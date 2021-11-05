🎾 Россия вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Она не играла там с 2015 года

Россия победила США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг – крупнейшего командного женского турнира в теннисе. В полуфинале прошли два матча в одиночном разряде и один в парном, для выхода в финал необходимо минимум две победы.

✅ Людмила Самсонова – Слоан Стивенс. 1:6, 6:4, 6:3

❌ Анастасия Павлюченкова – Даниэль Роуз Коллинс. 7:6 (11:9), 6:7 (2:7), 2:6

✅ Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова – Шелби Роджерс и Коко Вандевеге. 6:3, 6:3.

В финале 6 ноября Россия сыграет с победителем пары Австралия – Швейцария. Для нее это первый за шесть лет выход в финал турнира (до 2020 года он назвался Кубок Федерации), последняя победа была в 2008-м.