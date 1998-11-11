Людмила Самсонова

Дата рождения
11 ноября 1998
Достижения
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде
Лента
Новости
Последние новости
Теннис
Самсонова признана самым ценным игроком Кубка Билли Джин Кинг. Она заменила Павлюченкову и выиграла решающий матч в финале
#Людмила Самсонова
Теннис
🎾 Россия вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. Она не играла там с 2015 года
#Кубок Билли Джин Кинг
Все новости