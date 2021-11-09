Людмила Самсонова
Кубок Билли Джин Кинг
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#Людмила Самсонова #Кубок Билли Джин Кинг

Самсонова признана самым ценным игроком Кубка Билли Джин Кинг. Она заменила Павлюченкову и выиграла решающий матч в финале

09 ноября, 19:09

Людмила Самсонова

твиттер Кубка Билли Джин Кинг

Организаторы Кубка Билли Джин Кинг (аналог командного чемпионата мира среди женщин) выбрали самую ценную теннисистку турнира. Ей стала Людмила Самсонова, победившая в решающем матче финала.

  • Россия играла в финале против Швейцарии. В решающей серии три матча: два одиночных и один парный. Для победы необходима победа в двух матчах.
  • В первой игре Дарья Касаткина победила Белен Тайхман. Во второй планировалась пара Анастасия Павлюченкова и Белинда Бенчич, но незадолго до старта стало известно о травме Павлюченковой.
  • Ее заменила Людмила Самсонова, которая не должна была играть ни в одной финальной встрече. И она в итоге победила Бенчич: 3:6, 6:3, 6:4
  • Для России это была пятая победа вообще и первая за 13 лет.

Самсоновой 22 года. В мировом рейтинге она занимает 39-е место  – это лучший результат в ее карьере.

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Источник:
твиттер Кубка Билли Джин Кинг
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