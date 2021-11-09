Людмила Самсонова
Кубок Билли Джин Кинг
Самсонова признана самым ценным игроком Кубка Билли Джин Кинг. Она заменила Павлюченкову и выиграла решающий матч в финале
09 ноября, 19:09
Организаторы Кубка Билли Джин Кинг (аналог командного чемпионата мира среди женщин) выбрали самую ценную теннисистку турнира. Ей стала Людмила Самсонова, победившая в решающем матче финала.
- Россия играла в финале против Швейцарии. В решающей серии три матча: два одиночных и один парный. Для победы необходима победа в двух матчах.
- В первой игре Дарья Касаткина победила Белен Тайхман. Во второй планировалась пара Анастасия Павлюченкова и Белинда Бенчич, но незадолго до старта стало известно о травме Павлюченковой.
- Ее заменила Людмила Самсонова, которая не должна была играть ни в одной финальной встрече. И она в итоге победила Бенчич: 3:6, 6:3, 6:4
- Для России это была пятая победа вообще и первая за 13 лет.
Самсоновой 22 года. В мировом рейтинге она занимает 39-е место – это лучший результат в ее карьере.
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