Анастасия Павлюченкова
US Open
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#Анастасия Павлюченкова #US Open

Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами

9 часов назад

Анастасия Павлюченкова за четыре дня до старта US Open  написала о получении визы США. Она готовится к турниру, который стартует 30 августа в Нью-Йорке.

Павлюченкова не привела подробностей о причинах задержки. Она только раскритиковала систему выдачи, написав: «Жаль, что спортсменам все еще приходится сталкиваться с этой ерундой».

Павлюченкова находилась в Канаде после проведенного там в начале августа турнира. Из-за проблем с выдачей визы она уже пропустила один турнир в США – «Мастерс» в Цинциннати, проходивший с 16 по 22 августа.

  • 23 августа Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. Ей осталось две позиции до повторения своего лучшего результата в карьере.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Анастасии Павлюченковой
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