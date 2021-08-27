Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами

Анастасия Павлюченкова за четыре дня до старта US Open написала о получении визы США. Она готовится к турниру, который стартует 30 августа в Нью-Йорке.

Павлюченкова не привела подробностей о причинах задержки. Она только раскритиковала систему выдачи, написав: «Жаль, что спортсменам все еще приходится сталкиваться с этой ерундой».

Павлюченкова находилась в Канаде после проведенного там в начале августа турнира. Из-за проблем с выдачей визы она уже пропустила один турнир в США – «Мастерс» в Цинциннати, проходивший с 16 по 22 августа.