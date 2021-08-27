Анастасия Павлюченкова
US Open
Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами
9 часов назад
Анастасия Павлюченкова за четыре дня до старта US Open написала о получении визы США. Она готовится к турниру, который стартует 30 августа в Нью-Йорке.
Павлюченкова не привела подробностей о причинах задержки. Она только раскритиковала систему выдачи, написав: «Жаль, что спортсменам все еще приходится сталкиваться с этой ерундой».
Павлюченкова находилась в Канаде после проведенного там в начале августа турнира. Из-за проблем с выдачей визы она уже пропустила один турнир в США – «Мастерс» в Цинциннати, проходивший с 16 по 22 августа.
- 23 августа Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. Ей осталось две позиции до повторения своего лучшего результата в карьере.
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