Анастасия Павлюченкова
US Open
Павлюченкова обыграла Грачеву и впервые за 10 лет вышла во вторую неделю US Open
05 сентября, 09:29
На Открытом чемпионате США по теннису Анастасия Павлюченкова встречалась с Варварой Грачевой и обыграла ее – 6:1, 6:4.
Факты про победу:
- Это тринадцатое участие Павлюченковой на турнире в Нью-Йорке.
- Для Павлюченковой это вторая (первая была в октябре-2019) игра против Грачевой и вторая победа подряд.
- Нa US Open она вышла во вторую неделю впервые с 2011 года. Тогда же Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где ее выбила Серена Уильямс.
События, которые были в жизни Павлюченковой до турнира:
Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами
Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. До повторения ее лучшего результата осталось две позиции
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