Павлюченкова обыграла Грачеву и впервые за 10 лет вышла во вторую неделю US Open

На Открытом чемпионате США по теннису Анастасия Павлюченкова встречалась с Варварой Грачевой и обыграла ее – 6:1, 6:4.

Факты про победу:

Это тринадцатое участие Павлюченковой на турнире в Нью-Йорке.

Для Павлюченковой это вторая (первая была в октябре-2019) игра против Грачевой и вторая победа подряд.

Нa US Open она вышла во вторую неделю впервые с 2011 года. Тогда же Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где ее выбила Серена Уильямс.

События, которые были в жизни Павлюченковой до турнира:

Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами

Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. До повторения ее лучшего результата осталось две позиции