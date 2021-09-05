Анастасия Павлюченкова
US Open
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#Анастасия Павлюченкова #US Open

Павлюченкова обыграла Грачеву и впервые за 10 лет вышла во вторую неделю US Open

05 сентября, 09:29

На Открытом чемпионате США по теннису Анастасия Павлюченкова встречалась с Варварой Грачевой и обыграла ее – 6:1, 6:4.

Факты про победу:

  • Это тринадцатое участие Павлюченковой на турнире в Нью-Йорке.
  • Для Павлюченковой это вторая (первая была в октябре-2019) игра против Грачевой и вторая победа подряд.
  • Нa US Open она вышла во вторую неделю впервые с 2011 года. Тогда же Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где ее выбила Серена Уильямс.

События, которые были в жизни Павлюченковой до турнира:

Павлюченкова получила визу США перед US Open. Она пропустила один американский турнир из-за задержки с документами

Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. До повторения ее лучшего результата осталось две позиции

Источник:
Гол
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