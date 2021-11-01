🎾 Павлюченкова впервые стала 12-й ракеткой мира. Ее прежний личный рекорд держался десять лет

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг. В нем Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре строчки: с 16-го места на 12-е.

Для нее это лучший результат в карьере. Она дебютировала в 2005 году, а в 2011 достигла 13-й строчке в рейтинге. После этого она повторяла свой рекорд, но еще никогда не превосходила его.

Худшим в ее карьере стал 2018-й год, когда она заняла 42-е место. Сейчас она первая среди теннисисток из России. Ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» были четвертьфиналы в одиночном разряде (всех четырех турниров серии). На Олимпиаде в Токио она взяла золото в миксте.