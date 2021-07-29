Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
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🎾🇷🇺 Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде
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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли пару 🇯🇵 Эна Сибахара – Бен Маклахлан в четвертьфинале: 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.
- Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал, где сыграют либо с 🇦🇺 Эшли Барти и Джоном Пирсом, либо с 🇬🇷 Марией Саккари и Стефаносом Циципасом.
- Это не единственная российская пара, выступающая в миксте. Свой четвертьфинальный матч еще не провели Елена Веснина и Аслан Карацев. Их игра пройдет позже 29 июля.
Теннисисты из России продолжают выступления в:
- Мужском одиночном разряде: Карен Хачанов (полуфинал), Даниил Медведев (четвертьфинал).
- Женском парном разряде: Елена Веснина и Вероника Кудерметова (матч за третье место).
- Миксте: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев (полуфинал), Веснина и Карацев (четвертьфинал).
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