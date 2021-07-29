Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
#Олимпиада-2020 #Андрей Рублев #Анастасия Павлюченкова
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🎾🇷🇺 Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал в миксте на Олимпиаде

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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли пару 🇯🇵 Эна Сибахара – Бен Маклахлан в четвертьфинале:  7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

  • Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал, где сыграют либо с 🇦🇺 Эшли Барти и Джоном Пирсом, либо с 🇬🇷 Марией Саккари и Стефаносом Циципасом.
  • Это не единственная российская пара, выступающая в миксте. Свой четвертьфинальный матч еще не провели Елена Веснина и Аслан Карацев. Их игра пройдет позже 29 июля.

Теннисисты из России продолжают выступления в:

  • Мужском одиночном разряде: Карен Хачанов (полуфинал), Даниил Медведев (четвертьфинал).
  • Женском парном разряде: Елена Веснина и Вероника Кудерметова (матч за третье место).
  • Миксте: Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев (полуфинал), Веснина и Карацев (четвертьфинал).


 


 

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Источник:
Гол.ру
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