Пэн Шуай
WTA
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#Пэн Шуай #WTA

Теннисистка Пэн Шуай связалась с МОК на фоне сообщений о своей пропаже. И попросила об уважении «частной жизни»

3 часа назад

МОК

Международный олимпийский комитет выпустил пресс-релиз о видеозвонке Пэн Шуай – китайской теннисистке, которая перестала выходить на связь в начале ноября.

Разговор продолжался полчаса. Во время него Шуай сказала, что находится дома в Пекине и поблагодарила МОК за беспокойство о ней. Она утверждает, что проводит время с друзьями и семьей и просит уважать ее право на частную жизнь.

  • Это первый контакт Шуай с МОК после сообщений о ее пропаже. В начале ноября она обвинила бывшего вице-премьера Китая в принуждении к сексу и после этого не выходила на связь.
  • Женская теннисная ассоциация (WTA) после этого потребовала расследования произошедшего.
  • 17  ноября государственный китайский канал опубликовал сообщение от лица Шуай. В нем сказано, что новости «о сексуальном насилии» ложные. СМИ усомнились, что текст действительно написан ей.
  • 21 ноября китайские СМИ показали фотографии Шуай с массовых мероприятий. Но WTA считает, что этого «недостаточно» и по-прежнему требует расследования.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
МОК
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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