Теннисистка Пэн Шуай связалась с МОК на фоне сообщений о своей пропаже. И попросила об уважении «частной жизни»

Международный олимпийский комитет выпустил пресс-релиз о видеозвонке Пэн Шуай – китайской теннисистке, которая перестала выходить на связь в начале ноября.

Разговор продолжался полчаса. Во время него Шуай сказала, что находится дома в Пекине и поблагодарила МОК за беспокойство о ней. Она утверждает, что проводит время с друзьями и семьей и просит уважать ее право на частную жизнь.