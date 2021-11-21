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Китайские медиа показали видео с участием пропавшей теннисистки. Глава WTA заявил: этого недостаточно, чтобы доказать ее нормальное состояние

3 часа назад

2 ноября чемпионка «Ролан Гаррос» и «Уимблдона» Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера Госсовета КНР Гаоли Чжана в принуждении к сексу. А после она пропала. Об этом мы подробнее писали здесь:

Чемпионка Уимблдона обвинила члена партии Китая в принуждении к сексу. И не выходит на связь

21 ноября китайские медиа показали свежее видео с ее участием:

На еще одном видео Пэн раздавала автографы детям:

Руководитель Женской теннисной ассоциации Стив Саймон прокомментировал видео так: «Мы рады видеть ее. Но нам не ясно, свободна ли она и способна ли принимать решения и действовать самостоятельно, без принуждения или постороннего вмешательства».

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Источник:
Гол
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Чемпионка Уимблдона обвинила члена партии Китая в принуждении к сексу. И не выходит на связь
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