Пэн Шуай
WTA
WTA отменила турниры в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай. Теннисистка обвинила китайского чиновника в принуждении к сексу
10 часов назад
Женская теннисная ассоциация (WTA) приостноавила на неопределенный срок все турниры в Китае и Гонконге. Это реакция на скандал, произошедший вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.
- 2 ноября она рассказала в соцсети Weibo об отношениях с бывшим премьер-министром Китая и обвинила того в принуждении к сексу.
- Ее сообщение удалили, соцсеть ввела запрет на тэги с упоминанием чиновника и Шуай, а сама теннисистка перестала выходить на связь.
- Ситуация получила международный резонанс. WTA потребовала расследования и предположила, что Шуай находится в неволе.
- После этого государственные СМИ Китая опубликовали сообщение от ее лица, где обвинения названы фейковыми. Еще позже они показали фото Шуай с массовых мероприятий, а сама она связалась с Международным олимпийским комитетом и попросила об уважении «частной жизни».
Глава WTA Стив Саймон заявил, что решение об отмене турниров полностью поддержано советом директоров. Организация по-прежнему сомневается, что Шуай в безопасности и на свободе, а ее заявления не подвергаются цензуре. WTA требует «полного и прозрачного расследования».
«Учитывая текущее положение дел, я очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году», – сказал Саймон.
- Календарь WTA на 2022 год пока не опубликован. Из-за пандемии коронавируса турниры в Китае не проводились с 2020 года.
- Но у организации есть договор с Китаем как минимум на Итоговый турнир WTA, на который квалифицируются лучшие теннисистки сезона. В 2021 году его разово перенесли в Мексику.
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