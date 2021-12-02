WTA отменила турниры в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай. Теннисистка обвинила китайского чиновника в принуждении к сексу

Женская теннисная ассоциация (WTA) приостноавила на неопределенный срок все турниры в Китае и Гонконге. Это реакция на скандал, произошедший вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.

2 ноября она рассказала в соцсети Weibo об отношениях с бывшим премьер-министром Китая и обвинила того в принуждении к сексу.

Ее сообщение удалили, соцсеть ввела запрет на тэги с упоминанием чиновника и Шуай, а сама теннисистка перестала выходить на связь.

Ситуация получила международный резонанс. WTA потребовала расследования и предположила, что Шуай находится в неволе.

После этого государственные СМИ Китая опубликовали сообщение от ее лица, где обвинения названы фейковыми. Еще позже они показали фото Шуай с массовых мероприятий, а сама она связалась с Международным олимпийским комитетом и попросила об уважении «частной жизни».

Глава WTA Стив Саймон заявил, что решение об отмене турниров полностью поддержано советом директоров. Организация по-прежнему сомневается, что Шуай в безопасности и на свободе, а ее заявления не подвергаются цензуре. WTA требует «полного и прозрачного расследования».

«Учитывая текущее положение дел, я очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться все наши игроки и сотрудники, если мы проведем мероприятия в Китае в 2022 году», – сказал Саймон.