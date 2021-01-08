Александр Большунов
Тур де Ски
Сергей Устюгов
Лыжные гонки
Александр Большунов повторил рекорд Устюгова – выиграл на «Тур де Ски» пять гонок подряд
29 минут назад
Результаты 24-летнего лыжника Александра Большунова на «Тур де Ски»:
- Шесть гонок.
- Пять побед. Последняя – в масс-старте в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Так Большунов повторил рекорд Сергея Устюгова из сезона-2016/17 – тот тоже выиграл пять этапов подряд, а шестой закончил на втором месте.
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