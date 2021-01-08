Александр Большунов
Тур де Ски
Сергей Устюгов
Лыжные гонки
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Большунов #Лыжные гонки #Сергей Устюгов #Тур де Ски

Александр Большунов повторил рекорд Устюгова – выиграл на «Тур де Ски» пять гонок подряд

29 минут назад

Результаты 24-летнего лыжника Александра Большунова на «Тур де Ски»:

  • Шесть гонок.
  • Пять побед. Последняя – в масс-старте в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Так Большунов повторил рекорд Сергея Устюгова из сезона-2016/17 – тот тоже выиграл пять этапов подряд, а шестой закончил на втором месте.

Прошел год, Большунов все еще побеждает:
Россия уже побеждает в 2020-м – Большунов выиграл «Тур де Ски»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Большунов
#Лыжные гонки
#Сергей Устюгов
#Тур де Ски