Александр Большунов повторил рекорд Устюгова – выиграл на «Тур де Ски» пять гонок подряд

Результаты 24-летнего лыжника Александра Большунова на «Тур де Ски»:

Шесть гонок.

Пять побед. Последняя – в масс-старте в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Так Большунов повторил рекорд Сергея Устюгова из сезона-2016/17 – тот тоже выиграл пять этапов подряд, а шестой закончил на втором месте.