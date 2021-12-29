Тур де Ски
Александр Большунов
Наталья Непряева
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Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской
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В швейцарском Ленцерхайде проходит «Тур де Ски». 29 декабря состоялись две гонки: 10 километров классическим стилем у жещин и 15 километров классическим стилем у мужчин. В обеих в число призеров вошли россияне:
10 км, женщины:
- 🇫🇮 Кертту Нисканен – 27.04,0
- 🇸🇪 Эбба Андерссон – +18,2
- 🇷🇺 Наталья Непряева – +30,5
15 км, мужчины:
- 🇫🇮 Ииво Нисканен – 34.51,
- 🇷🇺 Александр Большунов – +19,3
- 🇳🇴 Пол Гульберг – +25,2
Это первые медали России на этапе. Он завершится 4 января.
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