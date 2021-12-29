Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской

В швейцарском Ленцерхайде проходит «Тур де Ски». 29 декабря состоялись две гонки: 10 километров классическим стилем у жещин и 15 километров классическим стилем у мужчин. В обеих в число призеров вошли россияне:

10 км, женщины:

🇫🇮 Кертту Нисканен – 27.04,0 🇸🇪 Эбба Андерссон – +18,2 🇷🇺 Наталья Непряева – +30,5

15 км, мужчины:

🇫🇮 Ииво Нисканен – 34.51, 🇷🇺 Александр Большунов – +19,3 🇳🇴 Пол Гульберг – +25,2

Это первые медали России на этапе. Он завершится 4 января.