Тур де Ски
Александр Большунов
Наталья Непряева
#Тур де Ски #Александр Большунов #Наталья Непряева
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Большунов взял серебро в мужской гонке на «Тур де Ски», Непряева стала третьей в женской

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В швейцарском Ленцерхайде проходит «Тур де Ски». 29 декабря состоялись две гонки: 10 километров классическим стилем у жещин и 15 километров классическим стилем у мужчин. В обеих в число призеров вошли россияне:

10 км, женщины:

  1. 🇫🇮 Кертту Нисканен – 27.04,0
  2. 🇸🇪 Эбба Андерссон – +18,2
  3. 🇷🇺 Наталья Непряева – +30,5

15 км, мужчины:

  1. 🇫🇮 Ииво Нисканен – 34.51,
  2. 🇷🇺 Александр Большунов – +19,3
  3. 🇳🇴 Пол Гульберг – +25,2

Это первые медали России на этапе. Он завершится 4 января.

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Источник:
Гол
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