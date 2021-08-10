Новая Зеландия пересмотрит систему психологической помощи спортсменам после смерти 24-летней велосипедистки

В Новой Зеландии умерла профессиональная велосипедистка Оливия Подмор. Она выступала на Олимпиаде в Рио в 2016 году, на Играх содружества в 2018-м, но Олимпиаду в Токио пропустила.

Обстоятельствах смерти официальные лица не раскрывали. Reuters пишет со ссылкой на спортивных чиновников, что она обращалась за психологической помощью для спортсменов.

На фоне этого федерация велоспорта Новой Зеландии провела пресс-конференцию и анонсировала пересмотр системы психологической помощи.

Главной задачей после смерти Подмор чиновники назвали помощь тем спортсменам, которые находятся с федерацией в Токио и «должны справиться с этой утратой».

Затем чиновники проанализируют подход к оказанию помощи спортсменам. «У нас будет время посмотреть и пересмотреть, допустили ли мы ошибки и не действовали ли недолжным образом».

Таблоид Daily Mail пишет, что за несколько часов до смерти Подмор опубликовала в инстагарме пост о сложностях жизни профессионального спортсмена. В нем она написала о критике, непопадании в состав и травмах. Все это в обезличенной форме без конкретных отсылок к своей или чьей-либо еще жизни. Позже она удалила это пост. Связан ли он с ее смертью, неизвестно.