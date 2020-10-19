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Знатоки в «Что? Где? Когда?» не ответили, почему в селе на футбольном поле выкошенную траву убирают не сразу. А вы?

19 октября, 11:46

В выпуске «Что? Где? Когда?» от 18 октября играла команда Алены Повышевой. И ей выпал видео-вопрос от учителя истории из Тульской области.

«Я нахожусь на деревенском футбольном поле. Всю скошенную траву мы сразу не будем убирать с поля, а, предварительно разложив, оставим полежать на несколько дней. Внимание, вопрос: с какой целью мы это делаем?»

Знатоки обсуждали такие версии:

  • Так наносится разметка.
  • Так легче фиксировать офсайды.
  • Чтобы змеи и насекомые ушли.

И Алена Повышева доверила ответить Алексею Самулеву:

«Я не завзятый болельщик, но видел, что на серьезных турнирах трава на полях где-то светлее, где-то темнее. Это позволяет легче фиксировать офсайд».

Ведущий Борис Крюк засмеялся:

«То есть, вы играете со своими односельчанами и фиксируете офсайды?»

Алена Повышева вступилась за Самулева:

«Зря вы недооцениваете эту версию. Я видела, как играют футбол в селе. Там даже все серьезнее, чем в большом».

Но Повышева выбрала неправильную версию. Правильный ответ – так на поле делается разметка за счет того, что скошенная трава блокирует рост новой травы, и на поле появляются линии.

В профессиональном футболе действительно полосатое поле помогает судьям лучше определять офсайд. Оно получается таким из-за того, что газонокосилки подстригают поле в разных направлениях.

А вот вся игра целиком. 

Бонус – мемы паблика «А как же серсо!?» по теме вопроса. 

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НИККО
20 октября, 12:19

Ну не спортсмены они, что делать.

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