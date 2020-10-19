Знатоки в «Что? Где? Когда?» не ответили, почему в селе на футбольном поле выкошенную траву убирают не сразу. А вы?

И Алена Повышева доверила ответить Алексею Самулеву:

«Я не завзятый болельщик, но видел, что на серьезных турнирах трава на полях где-то светлее, где-то темнее. Это позволяет легче фиксировать офсайд».

Ведущий Борис Крюк засмеялся:

«То есть, вы играете со своими односельчанами и фиксируете офсайды?»

Алена Повышева вступилась за Самулева:

«Зря вы недооцениваете эту версию. Я видела, как играют футбол в селе. Там даже все серьезнее, чем в большом».