Знатоки в «Что? Где? Когда?» не ответили, почему в селе на футбольном поле выкошенную траву убирают не сразу. А вы?
В выпуске «Что? Где? Когда?» от 18 октября играла команда Алены Повышевой. И ей выпал видео-вопрос от учителя истории из Тульской области.
«Я нахожусь на деревенском футбольном поле. Всю скошенную траву мы сразу не будем убирать с поля, а, предварительно разложив, оставим полежать на несколько дней. Внимание, вопрос: с какой целью мы это делаем?»
Знатоки обсуждали такие версии:
- Так наносится разметка.
- Так легче фиксировать офсайды.
- Чтобы змеи и насекомые ушли.
И Алена Повышева доверила ответить Алексею Самулеву:
«Я не завзятый болельщик, но видел, что на серьезных турнирах трава на полях где-то светлее, где-то темнее. Это позволяет легче фиксировать офсайд».
Ведущий Борис Крюк засмеялся:
«То есть, вы играете со своими односельчанами и фиксируете офсайды?»
Алена Повышева вступилась за Самулева:
«Зря вы недооцениваете эту версию. Я видела, как играют футбол в селе. Там даже все серьезнее, чем в большом».
Но Повышева выбрала неправильную версию. Правильный ответ – так на поле делается разметка за счет того, что скошенная трава блокирует рост новой травы, и на поле появляются линии.
В профессиональном футболе действительно полосатое поле помогает судьям лучше определять офсайд. Оно получается таким из-за того, что газонокосилки подстригают поле в разных направлениях.
А вот вся игра целиком.
Бонус – мемы паблика «А как же серсо!?» по теме вопроса.