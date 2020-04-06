В «Что? Где? Когда» появился вопрос о футболе. Знатоки не ответили
В «Что? Где? Когда» все еще играют. Хотя Охотничий домик в Нескучном саду непривычно пустой. Только команда, операторы и несколько официальных лиц, среди которых комментатор Денис Казанский – он представляет букмекеров.
В эфире от 5 апреля играла команда Бориса Белозерова. И вот такой первый вопрос:
«Представитель одной профессии рассказывал, что перед началом работы он повторял про себя название известного фильма Гая Ричи, чтобы не забыть то, что он мог забыть. А в черном ящике находится то, чего он забыть не боялся. Что в черном ящике?»
Можете обсуждение и ответ посмотреть сами (хотя мы рекомендуем заценить всю игру – там просто огненный конец). Ответ текстом ниже видео.
Хотя большую подсказку мы уже дали в заголовке.
Ответ знатоков: фильм «Карты. Деньги. Два ствола» – это о крупье, который не боится забыть два ствола.
Правильный ответ: фильм угадан верно, но его использовал судья, который напоминает себе не забыть карточки, монетку для подбрасывания перед матчем и флажки для боковых судей («стволы»).
А в черном ящике свисток. Его судья забыть не боится.