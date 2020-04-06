В «Что? Где? Когда» появился вопрос о футболе. Знатоки не ответили

В эфире от 5 апреля играла команда Бориса Белозерова. И вот такой первый вопрос:

«Представитель одной профессии рассказывал, что перед началом работы он повторял про себя название известного фильма Гая Ричи, чтобы не забыть то, что он мог забыть. А в черном ящике находится то, чего он забыть не боялся. Что в черном ящике?»

Можете обсуждение и ответ посмотреть сами (хотя мы рекомендуем заценить всю игру – там просто огненный конец). Ответ текстом ниже видео.

Хотя большую подсказку мы уже дали в заголовке.