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#ЧГК #Футбол

В «Что? Где? Когда» появился вопрос о футболе. Знатоки не ответили

06 апреля, 15:46

В «Что? Где? Когда» все еще играют. Хотя Охотничий домик в Нескучном саду непривычно пустой. Только команда, операторы и несколько официальных лиц, среди которых комментатор Денис Казанский – он представляет букмекеров. 

Первый канал

В эфире от 5 апреля играла команда Бориса Белозерова. И вот такой первый вопрос:

«Представитель одной профессии рассказывал, что перед началом работы он повторял про себя название известного фильма Гая Ричи, чтобы не забыть то, что он мог забыть. А в черном ящике находится то, чего он забыть не боялся. Что в черном ящике?»

Можете обсуждение и ответ посмотреть сами (хотя мы рекомендуем заценить всю игру – там просто огненный конец). Ответ текстом ниже видео.

Хотя большую подсказку мы уже дали в заголовке.

Ответ знатоков: фильм «Карты. Деньги. Два ствола» – это о крупье, который не боится забыть два ствола.

Правильный ответ: фильм угадан верно, но его использовал судья, который напоминает себе не забыть карточки, монетку для подбрасывания перед матчем и флажки для боковых судей («стволы»).

А в черном ящике свисток. Его судья забыть не боится.

 

Первый канал

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Комментарии (2)
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Александра Sincerity
08 апреля, 01:23
Этот вопрос так редакторы закрутили, что нереально отгадать. Если бы назвали что-то одно - профессию или название фильма, может они бы и догадались. Да, они назвали сами с начала минуты обсуждения название фильма, но уверенности у команды не было - так ли?. Нереально было догадаться, что "2 ствола" - это 2 флажка футбольного судьи. Вопрос сразу был против знатоков.
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Роман Абрамов
08 апреля, 12:13
Согласен. Вопрос мутноватый
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