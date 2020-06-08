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Комментарии:
5
#ЧГК #Футбол

Команда в «Что? Где? Когда?» проигрывала 0:5. И тут ей попадается вопрос про футбол и Витрувианского человека

08 июня, 10:31

В игре «Что? Где? Когда?» от 7 июня команда Михаила Скипского проигрывала 0:5 (еще один неправильный ответ – и она проиграет).

В шестом раунде знатокам попался такой вопрос:

«Недавно один известный в своей области специалист рекомендовал на семинаре коллегам ориентироваться на Витрувианского человека Леонардо да Винчи, чтобы им было проще принимать правильные решения. Для этого рисунок нужно разделить на зоны и раскрасить в разные цвета. Что за специалисты собрались на этот семинар и в чем им мог помочь рисунок Леонардо?».

Правильный ответ: 

Это был семинар Николы Риццоли. Он рекомендовал судьям Серии А ориентироваться на рисунок Да Винчи, чтобы определять, было ли нарушение при касании мяча рукой. 

Красная зона – так играть нельзя.

Зеленая – это естественное положение рук.

Синяя – зависит от ситуации (скорость мяча, расстояние до него и то, как сильно руки увеличили тело).

«Первый канал»

Знатоки сразу поняли, о чем речь и ответили правильно. 

Спойлерить итоговый счет не будем. 

Иииииграа!
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Комментарии (5)
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Василий Пипиркин
10 июня, 07:16

По правде знатоки ответили правильно только на одну часть вопроса что за специалисты собрались на семинар), а вот про положение рук они сказали неправильно.

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Владимир Смирнов
13 июня, 23:12

Обе части взяли верно. Из ответ был, что рисунок мог помочь определить было ли нарушение при касании руки мячом. Это верный ответ.

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Олег Кузьменков
10 июня, 09:41

Этот вопрос в спортивке играл я раза 3 в разных формах. Был удивлён, что в команде никто палец не поднял. Работа редакторов ужасна, конечно.

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Роман Попов
10 июня, 10:49

А что там спойлерить? Всем известно, что игра идёт до 6 очков. Соответственно и итоговый счёт -- 6:5.

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Александр Тимошенко
13 июня, 00:07

Господатоварищибаре, вы ещё смотрите эту туфту?

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