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Команда в «Что? Где? Когда?» проигрывала 0:5. И тут ей попадается вопрос про футбол и Витрувианского человека
В игре «Что? Где? Когда?» от 7 июня команда Михаила Скипского проигрывала 0:5 (еще один неправильный ответ – и она проиграет).
В шестом раунде знатокам попался такой вопрос:
«Недавно один известный в своей области специалист рекомендовал на семинаре коллегам ориентироваться на Витрувианского человека Леонардо да Винчи, чтобы им было проще принимать правильные решения. Для этого рисунок нужно разделить на зоны и раскрасить в разные цвета. Что за специалисты собрались на этот семинар и в чем им мог помочь рисунок Леонардо?».
Правильный ответ:
Это был семинар Николы Риццоли. Он рекомендовал судьям Серии А ориентироваться на рисунок Да Винчи, чтобы определять, было ли нарушение при касании мяча рукой.
Красная зона – так играть нельзя.
Зеленая – это естественное положение рук.
Синяя – зависит от ситуации (скорость мяча, расстояние до него и то, как сильно руки увеличили тело).
Знатоки сразу поняли, о чем речь и ответили правильно.
Спойлерить итоговый счет не будем.