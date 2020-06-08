Команда в «Что? Где? Когда?» проигрывала 0:5. И тут ей попадается вопрос про футбол и Витрувианского человека

Правильный ответ:

Это был семинар Николы Риццоли. Он рекомендовал судьям Серии А ориентироваться на рисунок Да Винчи, чтобы определять, было ли нарушение при касании мяча рукой.

Красная зона – так играть нельзя.

Зеленая – это естественное положение рук.

Синяя – зависит от ситуации (скорость мяча, расстояние до него и то, как сильно руки увеличили тело).