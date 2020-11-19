Все про главный предмет «Что? Где? Когда?» – черный ящик. За годы внутри лежали даже пыль, другой черный ящик и ничто

Кстати, черный ящик связан и с бывшей женой Бялко Еленой. Она с 1985 года и до сих пор редактирует вопросы и отвечает за реквизит в ящике. После развода Бялко не играл в ЧГК – генеральный продюсер «Игра-ТВ» Наталия Стеценко не простила ему уход от Елены к новой жене:

«Это был самый светлый, самый интеллектуальный, самый перспективный человек в клубе. К сожалению, так произошло, что он не сложился ни как личность, ни как отличный семьянин, что для меня самое главное».

Впервые вопрос с черным ящиком появляется в клубе за два года до прихода в редакторскую группу Елены Бялко. Звучал он так:

«Говорят, что по приказу императрицы Екатерины отставной секунд-майор Бахметьев основал хрустальный завод. И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство – сын секунд-майора запил. Разгневанный отец и придумал для сына специальную антиалкогольную рюмку, которая сейчас находится в черном ящике. Что это за рюмка?»