Все про главный предмет «Что? Где? Когда?» – черный ящик. За годы внутри лежали даже пыль, другой черный ящик и ничто
Черный ящик в «Что? Где? Когда?» – один из главных символов игры. Когда весь клуб обсуждал, в форме чего сделать памятник Владимиру Ворошилову, Александр Бялко вдруг вспомнил про ящик. На этом варианте споры закончились. Знаток ЧГК Никита Шангин сделал этот памятник: куб из черного гранита с одной надписью – «Владимир Ворошилов».
Кстати, черный ящик связан и с бывшей женой Бялко Еленой. Она с 1985 года и до сих пор редактирует вопросы и отвечает за реквизит в ящике. После развода Бялко не играл в ЧГК – генеральный продюсер «Игра-ТВ» Наталия Стеценко не простила ему уход от Елены к новой жене:
«Это был самый светлый, самый интеллектуальный, самый перспективный человек в клубе. К сожалению, так произошло, что он не сложился ни как личность, ни как отличный семьянин, что для меня самое главное».
Впервые вопрос с черным ящиком появляется в клубе за два года до прихода в редакторскую группу Елены Бялко. Звучал он так:
«Говорят, что по приказу императрицы Екатерины отставной секунд-майор Бахметьев основал хрустальный завод. И все было бы хорошо, если бы не одно обстоятельство – сын секунд-майора запил. Разгневанный отец и придумал для сына специальную антиалкогольную рюмку, которая сейчас находится в черном ящике. Что это за рюмка?»
Знатоки ответили про непроливайку, но ошиблись. Правильный ответ – специальная рюмка, в которой при наклоне как будто плавают три мухи.
За годы игры Ворошилов и Борис Крюк экспериментировали с правилами, но от вопроса с черным ящиком не отказывались. Обычно с ним в игре есть один-два вопроса. И однажды в азербайджанской версии ЧГК ящик утомил знатока («Хочется просто сосредоточиться и послушать вопрос»), и он попросил его убрать.
В российской версии тоже случаются необычные ситуации с ящиком. Например, на финале года в 2013-м вопрос прямо в домике Нескучного сада задавала семья. Счет был 5:5, жуткое напряжение. Как только ведущий начал озвучивать ответ, мальчик вдруг открыл черный ящик, которых было два. И Крюк закричал: «Закрой! А ну быстро закрой!».
Знатоки проиграли, а семья выиграла бриллиантовую сову.
Несколько раз в черных ящиках бывало пусто. Или в черном ящике был черный ящик поменьше. Всего, кстати, в ЧГК используют три ящика разных размеров в зависимости от предмета.
Главный мем в истории «Что? Где? Когда?» – вопрос про серсо. Его анализировал литературный журнал и прославил лучший ЧГК-паблик
А однажды внутри был черный ящик самолета, который весит 10 килограммов. Распорядитель Николай Льговский, который его выносил, не смог удержать ящик:
«И вот в прямом эфире я вынимаю его за кожаный ремешок, а тот вдруг рвется. Ящик упал прямо на зеркальный стол. И, представляете, зеркало даже не треснуло!»
В черном ящике было много всего. И на одной из игр Ворошилов довел все до абсурда и попросил сразу опустошить ящик. Там были: бархатная полумаска, шапочка, шейный платок, перчатки, капустный лист, занавеска, подушечка, носовой платок, туфля, чепец и живой кролик!
Остался же в черном ящике современный аналог этих предметов. Друзь досрочно ответил – «туалетная бумага». И это правильный ответ. В романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» один из героев все эти предметы использовал вместо бумаги.
По словам Елены Бялко, самые большие трудности возникли с этим вопросом:
«Говорили, что каждый день после работы художник Герард Доу тщательно закрывал свои произведения, краски и кисти помещал в плотно закрытые ящики. Его мастерская была закупорена, как шляпная картонка. Художник входил в нее на цыпочках и, прежде чем начать работу, подолгу сидел перед полотном неподвижно. С чем он боролся?»
Правильный ответ – пыль. И редакция с трудом решила задачу:
«Несколько сотрудников редакции тщательно пылесосили свои квартиры. Потом в редакции скрупулезно просеивали принесенную пыль, а для черного ящика шили специальный защитный мешок, чтобы тот не запылился».
Семь хороших вопросов с черным ящиком
Но сначала необходимая музыка.
А теперь вопросы (ответы в первом комментарии):
⬛️ Историк Йохан Хейзинга назвал этот предмет венцом серьезного отношения к жизни в XIX веке.
⬛️ У него есть глаза – он не видит. У него есть вода – он не пьет. У него есть мясо – он не ест. У него есть борода – он не человек.
⬛️ С точки зрения телезрителя, в черном ящике находится то, что должно быть у каждого больного. То, что убеждает вступить в брак закоренелого холостяка. То, вокруг чего разворачивается интрига в одной из знаменитых пьес. То, в чем даже природная стихия – пустяк, ничего особенного.
⬛️В 1998 году на Ульяновском заводе кровельных изделий при производстве рубероида внедрили новшество – один старый компонент заменили на новый старый никому не нужный. Это удешевило производство рубероида.
⬛️ Этот продукт обмена стоил в Древнем Риме больших денег, хотя он был у каждого и каждый наоборот старался вовремя от него избавиться.
⬛️ Это продукт, который появился в Америке в 20-е года. XX века и был назван пирогом тех, кто ест сырую рыбу.
⬛️ Матвей Блантер несколько раз брал с собой на футбольные матчи этот предмет, когда писал «Футбольный марш».