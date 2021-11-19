25 вопросов «Что? Где? Когда?» из спортивной версии – более сложной, чем телевизионная

Ниже – 25 вопросов разных лет из разных городов (да, спортивное ЧГК проходит вообще везде: от Швейцарии до Канады). Пишите в комментариях, они сложнее или проще тех вопросов, которые выбирают редакторы для игры «Первого канала».

1. Однажды в конце XIX века судья наставил ружье на человека и сказал: «Поднимайся и делай это, как все, или я выстрелю в тебя». Ответьте одним глаголом: делай что?

Ответ

2. Этот цитрус ничем особенным не выделяется. Но в книге рекордов Гиннесса 1989 его название упоминается, но означает совсем другое – самый распространенный в мире... Что?

Ответ

3. Вьюрки-румыны выклевывали насекомых из перьев олуш, но затем нашли другой способ пропитания. Какое слово мы заменили на «румыны»?

Ответ

4. Решив снять фильм о Формуле 1, режиссер Рон Ховард отправил черновик сценария гонщику Ники Лауде. Он наткнулся на упоминание этого, после чего предложил свои услуги в качестве консультанта. Назовите это двумя словами.

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5. Петух, молот, початок кукурузы, корзина с фруктами, дерево, самолет, телефон. В Кении все это можно увидеть в нем. Назовите его, использовав слово французского происхождения.

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6. У автомобиля Audi R8 e-tron отсутствует он, что может быть опасным. Поэтому инженер Рудольф Хальбмаер создал его, хотя обычно он занимается как раз противоположным. Назовите его двумя словами.

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7. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры египтянин Птахотеп заметил, что найти подходящее серебро порой сложнее, чем рабам добыть изумруд. Какое слово заменено в вопросе? И какое должно быть?

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