25 вопросов «Что? Где? Когда?» из спортивной версии – более сложной, чем телевизионная
Спортивное «Что? Где? Когда?» появилось в 1989 году – спустя почти 15 лет после появления тв-версии. Правила похожи: команда из шести человек должна за минуту ответить на вопрос. Но соревнуется она с другими командами и сдает ответ письменно.
Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги
Сейчас спортивным ЧГК управляет Международная ассоциация клубов, ее президент – магистр игры Андрей Козлов. В управление МАК ЧГК входят и другие известные знатоки: Александр Друзь, Максим Поташев, Александр Рубин и ведущий тв-версии Борис Крюк.
Игры спортивного «Что? Где? Когда?» не транслируются по телевидению (есть только трансляции на ютубе), поэтому о них мало кто слышал. Вопросы там тоже отбираются по принципу ЧГК: главное – не знание конкретного факта, а умение через логику добраться до правильного ответа.
Ниже – 25 вопросов разных лет из разных городов (да, спортивное ЧГК проходит вообще везде: от Швейцарии до Канады). Пишите в комментариях, они сложнее или проще тех вопросов, которые выбирают редакторы для игры «Первого канала».
1. Однажды в конце XIX века судья наставил ружье на человека и сказал: «Поднимайся и делай это, как все, или я выстрелю в тебя». Ответьте одним глаголом: делай что?
2. Этот цитрус ничем особенным не выделяется. Но в книге рекордов Гиннесса 1989 его название упоминается, но означает совсем другое – самый распространенный в мире... Что?
3. Вьюрки-румыны выклевывали насекомых из перьев олуш, но затем нашли другой способ пропитания. Какое слово мы заменили на «румыны»?
4. Решив снять фильм о Формуле 1, режиссер Рон Ховард отправил черновик сценария гонщику Ники Лауде. Он наткнулся на упоминание этого, после чего предложил свои услуги в качестве консультанта. Назовите это двумя словами.
5. Петух, молот, початок кукурузы, корзина с фруктами, дерево, самолет, телефон. В Кении все это можно увидеть в нем. Назовите его, использовав слово французского происхождения.
6. У автомобиля Audi R8 e-tron отсутствует он, что может быть опасным. Поэтому инженер Рудольф Хальбмаер создал его, хотя обычно он занимается как раз противоположным. Назовите его двумя словами.
7. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры египтянин Птахотеп заметил, что найти подходящее серебро порой сложнее, чем рабам добыть изумруд. Какое слово заменено в вопросе? И какое должно быть?
8. В книге «Искусство сквозь века» его сравнивают с тяжелым цветком на тонком стебельке. Назовите его двумя словами, одно из них – имя собственное.
9. Марбл – это игрушка сферической формы. По легенде, уроженец Восточной Европы однажды увидел, как по асфальту катится намокший марбл. Напишите фамилию этого уроженца.
10. В одном из ранних рассказов Набокова доведенного до отчаяния и близкого к гибели персонажа подхватывают под руки и тащат. Протестуя, он кричит: «Я буду жаловаться, я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то...». Закончите реплику персонажа тремя словами.
11. Дуайт Эйзенхауэр однажды сказал: «Если допустить победу коммунистических сил во Вьетнаме, это приведет к падению режимов в соседних странах». В черном ящике лежит небольшой предмет, с которым сравнил Вьетнам Эйзенхауэр. Что находится в черном ящике?
12. В окрестностях большого озера рядом с Валенсией еще арабы делали это. Но потом подобная деятельность неоднократно запрещалась. Что делали арабы? И назовите причину, почему власти запрещали это делать.
13. Писатель Пэт Харди обратила внимание, что в их начале мгла и туман обычно более густые. Всего их есть более 50. Назовите их.
14. Чтобы поступить в старшие классы, ей пришлось изменить дату рождения – и она выбрала год начала революции. После того как в Германии к власти пришли нацисты, она убрала из своего имени латинскую «е», понимая, что войны не избежать. Назовите ее.
15. Специалист по семиотике Георгий Почепцов отмечает, что в Китае времен культурной революции он не мог означать запрет. Назовите его тремя словами.
16. В стихотворении Есенина, где упоминается она, земля становится бубенцом. В произведении Булгакова «Великий канцлер» она пила воду из Москвы-реки. Назовите ее.
17. Габриель Гарсиа Маркес однажды спросил работника советского банка, каковы правила игры. Назовите одним словом предмет, вызвавший у него этот вопрос.
18. Существует байка, что знаменитую фразу Джона Кеннеди «Ich bin ein Berliner» («Я берлинец») слушавшие его речь немцы якобы восприняли как «Я берлинский пончик» и засмеялись. На самом деле фраза вполне корректна, а засмеялись немцы чуть позже, когда Кеннеди сделал это. Что именно?
19. За несколько столетий недалеко друг от друга образовались генетически разнородные популяции абрикоса. Назовите место и причину.
20. Разработанное компанией Swarovski покрытие, благодаря которому возникает переливчатый блеск на поверхности кристалла, обозначается двумя латинскими буквами – AB. Расшифруйте эту маркировку.
21. На хинди это короткое слово означает «паразит». В годы Первой мировой войны индийские солдаты часто убивали время, подолгу отлавливая вшей в компании приятелей. Напишите это слово, немного отличающееся от названия государства.
22. В антивоенном стихотворении «Хуан Лопес и Джон Уорд» его автор ничего не говорит о прическах заглавных героев – известно только, что оба они погибли. Назовите этого автора.
23. В 1930-х годах в отчете о поездке в Берлин известный человек упоминал невзрачные дыры в земле. Назовите этого человека.
24. У каждого взрослого японца есть личная печать, которая заменяет подпись на официальных бумагах. Эта традиция стала одной из причин того, что в конце восьмидесятых годов прошлого века Япония являлась крупнейшим… Закончите предыдущее предложение тремя словами.
25. Александр Дюма писал, что «гурманы всех эпох называют его, сняв шляпу». Героиня фильма «Ешь, молись, люби» сравнивает с ним слова, до смысла которых еще нужно докопаться. Назовите его.