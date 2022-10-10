Тест: 20 вопросов из «Что? Где? Когда?», на которые знатоки ответили досрочно. А вы справитесь?

Вы видели этот жест за столом – знатоки «Что? Где? Когда?» поднимают большой палец и без обсуждения с командой сразу же отвечают на вопрос. Правильный ответ = дополнительная минута на обсуждение.

Мы выбрали 20 вопросов, на которые знатоки давали досрочные ответы. Если нажать на кнопку «Не знаю», вернуться к вопросу будет невозможно. Знатоки отвечали досрочно, но у вас нет ограничений по времени на обдумывание.