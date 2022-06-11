ЧГК
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Тест: как вы знаете скрытые правила «Что? Где? Когда?» – внутри есть желтые карточки, игра вприсядку и даже «Хрустальное гнездо»
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Вы думаете, что знаете все правила ЧГК. Точно? На самом деле в игре много редких и тонких моментов. Проверьте себя в таких хитростях в этом тесте.
Мы опирались на правила и игровые детали «Что? Где? Когда?», которые действовали или действуют при ведущем Борисе Крюке (хотя часть из них появились во времена создателя ЧГК Владимира Ворошилова).
13 вопросов – справитесь?
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