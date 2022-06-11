Тест: как вы знаете скрытые правила «Что? Где? Когда?» – внутри есть желтые карточки, игра вприсядку и даже «Хрустальное гнездо»

Вы думаете, что знаете все правила ЧГК. Точно? На самом деле в игре много редких и тонких моментов. Проверьте себя в таких хитростях в этом тесте.

Мы опирались на правила и игровые детали «Что? Где? Когда?», которые действовали или действуют при ведущем Борисе Крюке (хотя часть из них появились во времена создателя ЧГК Владимира Ворошилова).

13 вопросов – справитесь?