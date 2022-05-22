ЧГК
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В «Что? Где? Когда?» – вопрос об увлечении школьника. Угадаете его по названию книги?
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В «Что? Где? Когда?» началась летняя серия 2022 года. В первой игре за стол села новая команда с капитаном Дариной Сибуль. Второй вопрос – от школьника из Апатитов:
«У меня есть одно увлечение. Однажды, готовясь к соревнованиям по нему, я посетил библиотеку и взял там книгу с названием «Отдать, чтобы найти». Чем я увлекаюсь?»
Команда придумала правильную версию на первых секундах, но не дала досрочный ответ. На вопрос отвечал Всеволод Седов, который провел в телеклубе первую игру. Он предположил, что мальчик увлекается шахматами.
Ведущий Борис Крюк объяснил, что иногда шахматистам приходится жертвовать фигурами, чтобы найти победу.
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