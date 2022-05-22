В «Что? Где? Когда?» – вопрос об увлечении школьника. Угадаете его по названию книги?

Команда придумала правильную версию на первых секундах, но не дала досрочный ответ. На вопрос отвечал Всеволод Седов, который провел в телеклубе первую игру. Он предположил, что мальчик увлекается шахматами.

Ведущий Борис Крюк объяснил, что иногда шахматистам приходится жертвовать фигурами, чтобы найти победу.

Что почитать о шахматах на «Голе»: