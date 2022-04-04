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#ЧГК

«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?

3 апреля прошла первая игра весенней серии «Что? Где? Когда?». Команда Константина Рудера вернулась через 2,5 года и проиграла со счетом 5:6. Первая игра 2022 года вышла в записи, а не в прямом эфире:

  • Ведущий Борис Крюк не произнес традиционную фразу о времени и дате перед началом;
  • Во время трансляции не было плашки прямого эфира;
  • Перед игрой не было ютуб-трансляции, которую ведет Евгений Галкин.

Чем еще запомнилась игра:

  • Защитником интересов знатоков снова стал Владимир Верхошинский, который сменил Дмитрия Брейтенбихера. Верхошинский занимал эту позицию в телеклубе с 2013 по 2018 год и представляет «Альфа-банк»;
  • Не было музыкальной паузы.

В новом «Что? Где? Когда?» вопрос про бокс и особое упражнение с носовым платком. Найдете связь?

Где теперь смотреть «Что? Где? Когда?», если пропустил эфир

1. Официальный сайт Первого канала. Там выходят записи эфиров. Раньше выпуски появлялись на ютуб-канале Первого канала, но теперь он заблокирован вместе с другими российскими госканалами.

2. У «Что? Где? Когда?» есть канал на ютубе – он не заблокирован, но там не появляются свежие выпуски. Последние загруженные игры – 2020 года.

ЧГК запустил канал на рутубе, куда выложил последний выпуск с командой Рудера. Там же появились игры 2021 года.

3. Телеграм-канал «Что? Где? Когда?», который появился в 2019 году. Там выходят архивные и актуальные выпуски.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот из трансляции Первого канала
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