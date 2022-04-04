«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?
3 апреля прошла первая игра весенней серии «Что? Где? Когда?». Команда Константина Рудера вернулась через 2,5 года и проиграла со счетом 5:6. Первая игра 2022 года вышла в записи, а не в прямом эфире:
- Ведущий Борис Крюк не произнес традиционную фразу о времени и дате перед началом;
- Во время трансляции не было плашки прямого эфира;
- Перед игрой не было ютуб-трансляции, которую ведет Евгений Галкин.
Чем еще запомнилась игра:
- Защитником интересов знатоков снова стал Владимир Верхошинский, который сменил Дмитрия Брейтенбихера. Верхошинский занимал эту позицию в телеклубе с 2013 по 2018 год и представляет «Альфа-банк»;
- Не было музыкальной паузы.
В новом «Что? Где? Когда?» вопрос про бокс и особое упражнение с носовым платком. Найдете связь?
Где теперь смотреть «Что? Где? Когда?», если пропустил эфир
1. Официальный сайт Первого канала. Там выходят записи эфиров. Раньше выпуски появлялись на ютуб-канале Первого канала, но теперь он заблокирован вместе с другими российскими госканалами.
2. У «Что? Где? Когда?» есть канал на ютубе – он не заблокирован, но там не появляются свежие выпуски. Последние загруженные игры – 2020 года.
ЧГК запустил канал на рутубе, куда выложил последний выпуск с командой Рудера. Там же появились игры 2021 года.
3. Телеграм-канал «Что? Где? Когда?», который появился в 2019 году. Там выходят архивные и актуальные выпуски.