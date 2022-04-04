«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?

Где теперь смотреть «Что? Где? Когда?», если пропустил эфир

1. Официальный сайт Первого канала. Там выходят записи эфиров. Раньше выпуски появлялись на ютуб-канале Первого канала, но теперь он заблокирован вместе с другими российскими госканалами.

2. У «Что? Где? Когда?» есть канал на ютубе – он не заблокирован, но там не появляются свежие выпуски. Последние загруженные игры – 2020 года.

ЧГК запустил канал на рутубе, куда выложил последний выпуск с командой Рудера. Там же появились игры 2021 года.

3. Телеграм-канал «Что? Где? Когда?», который появился в 2019 году. Там выходят архивные и актуальные выпуски.