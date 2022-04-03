В новом «Что? Где? Когда?» вопрос про бокс и особое упражнение с носовым платком. Найдете связь?
Команда Константина Рудера открыла весеннюю серию игр «Что? Где? Когда?» 2022 года. Она не играла с осени 2019 года – тогда было поражение от телезрителей. Перед возвращением в ЧГК команду тренировали Андрей Козлов и Владимир Антохин.
Второй вопрос от зрителя из Иваново – о боксе:
«Во время обучения начинающих боксеров некоторые тренеры используют носовой платок. Покажите, что должны делать ученики с носовым платком и для чего».
Команда предлагала варианты с клинчем и работой на платке. На вопрос отвечал Никита Баринов, который в 2019 году получил значок за самый яркий ответ и после этого не играл. Он предположил, что так молодые боксеры тренируют реакцию – тренер бросает платок, а ученик должен по нему попасть.
Ведущий Борис Крюк обратился в зал к знатоку Владимиру Антохину, который на любительском уровне занимается боксом. Его версия: платок зажимают под мышкой и держат, чтобы отрабатывать боксерскую стойку.
Правильный ответ: тренеры просят во время отработки ударов прижимать платок подбородком к груди, чтобы тот не падал. Так молодых боксеров учат не задирать подбородок, потому что это уязвимая часть во время боя.
Владимир Верхошинский заменил Дмитрия Брейтенбихера на позиции защитника интересов телезрителей. Он признал вопрос о боксе лучшим за игру и дополнительно выплатил 200 тысяч рублей.
Перед этим команда взяла блиц. Один из вопросов – из бурятского эпоса: «Они сперва тягались силой плеч. Не удалось им повалить друг друга. Затем они тягались силой пальцев. Тягаться силой плеч – борьба. А что такое сила пальцев?» Речь о стрельбе из лука. Команда ответила правильно.