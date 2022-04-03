В новом «Что? Где? Когда?» вопрос про бокс и особое упражнение с носовым платком. Найдете связь?

Команда Константина Рудера открыла весеннюю серию игр «Что? Где? Когда?» 2022 года. Она не играла с осени 2019 года – тогда было поражение от телезрителей. Перед возвращением в ЧГК команду тренировали Андрей Козлов и Владимир Антохин.

Второй вопрос от зрителя из Иваново – о боксе: