«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
«Что? Где? Когда?» вошел в 2022 год с обновлениями. Пока другие развлекательные программы Первого канала встали на паузу, ЧГК адаптировался и остался в сетке вещания. Кажется, это убило атмосферу и живость.
Откат к старой системе – теперь в серии четыре игры вместо пяти
При ведущем Борисе Крюке без учета первого сезона после смерти создателя ЧГК Владимира Ворошилова изначально проводилось по 17 игр за год: по четыре игры весной, летом и осенью (обычно три отборочных + финал), пять – зимой. Исключение – 2005 год, где пять игр прошли осенью, а четыре – зимой. Такой система была до 2015 года.
В семи последних сезонах количество выпусков за год увеличилось до 20: весной, летом, осенью и зимой проходило по пять игр (четыре отборочных + финал). Их расширяли специгры и серии для детей XXI века. Теперь архитектура сезонов вернулась к старому формату. Весной-2022 прошли три отборочные игры: поражения команд Константина Рудера (5:6) и Андрея Козлова (5:6) вывели в финал команду Александра Друзя.
Нет прямого эфира, а зрители жалуются на сдвиги по времени начала
Прямой эфир – важное достоинство «Что? Где? Когда?», которое закрепилось с 1986 года. В 2015-м Борис Крюк сказал, что в записи выходили только пять выпусков. Система не рушилась, даже когда Крюку стало плохо перед прямым эфиром зимой-2021 – его заменил сын Михаил Крюк.
«Думаю, если бы игра шла в записи, она бы давно загнулась. А прямой эфир – это нерв ведущему, знатокам, присутствующим в зале и, конечно, телезрителю. Здесь нельзя сказать: «Стоп! Это перепишем», – говорил Крюк, когда «Что? Где? Когда?» исполнилось 40 лет.
Теперь три игры 2022 года вышли не в прямом эфире: не было плашки в углу трансляции, а Крюк ни разу не объявил московское время. Дополнительно зрители жаловались на сетку вещания: в расписании Первого канала все три игры планировались на 22:35 после выпуска воскресных новостей, но выходили позже. В комментариях – недовольство и ирония:
Шесть капитанов не появлялись на эфирах, ушел Брейтенбихер
На игры зал заполнялся молодыми игроками и ветеранами. Среди яркой молодежи – команда Дмитрия Локтикова, но без самого Локтикова. На эфирах не появлялись капитаны и звездные знатоки, среди которых Ровшан Аскеров. Сравнение с 2021 годом:
• Из команды магистра Елизаветы Овдеенко был только Денис Элькис;
• Из команды Алеся Мухина – только Алесь Мухин;
• Из команды Бориса Белозерова – только Ким Галачян;
• Из команды Балаша Касумова – только Дмитрий Авдеенко;
• Из команды Алены Повышевой – только магистр Максим Поташев;
• Из команды магистра Виктора Сиднева – сам Сиднев, магистр Александр Друзь и Борис Левин;
• Из экспериментальной команды Елены Потаниной – только врач Константин Колонтарев.
Защитник телезрителей Дмитрий Брейтенбихер, который запомнился аудитории харизмой, мимикой и едкими высказываниями, ушел вместе с банком ВТБ. Теперь спонсор «Что? Где? Когда?» – «Альфа-банк». На первой игре его представлял Владимир Верхошинский (уже защищал телезрителей до Брейтенбихера), на двух других – Алексей Гиязов.
Массовая ротация и Друзь-капитан
Нехватка знатоков = ротация и тасовка составов. Это привело к нестандартным форматам: впервые за 1302 дня в «Что? Где? Когда?» сыграла команда, которая полностью состояла из мужчин.
Главные моменты за три игры весны:
• Возвращение команды Константина Рудера, которая не играла с осени-2019. Она открыла серию и проиграла;
• Александр Друзь стал капитаном в команде, где есть другой капитан – Виктор Сиднев. До этого Друзь играл в команде Сиднева;
• Дмитрий Авдеенко – единственный знаток из команды Касумова, кто появился на эфирах. Он уже сыграл за команду Друзя. Остальных игроков ни разу не было в зале;
• Елена Александрова осенью-2021 получила «Хрустальную сову», а в финале года стала лучшим знатоком игры, хотя команда проиграла. Весной она не попала в состав команды Козлова – вместо нее сыграл Алексей Капустин. Александрова в этот момент стояла за креслом Козлова;
• За стол снова вернулись ветераны Оксана Петрунько и Михаил Дюба. Петрунько приходила на эфиры и участвовала в специгре осенью-2020, Дюба не играл два последних года.
Отсутствие привычных эфирных атрибутов и закрытие комментариев в соцсетях
За три весенних игры ни разу не было музыкальных пауз и лайв-трансляций в ютубе перед и после эфиров, которые ведет Евгений Галкин. Теперь комментарии знатоков записываются только после игр в укороченном формате и появляются на следующий день на каналах ЧГК. После первой игры их не было.
После начала весенней серии в соцсетях «Что? Где? Когда?» появляются только информационные посты. Под большинством из них закрыты комментарии. В группе вк обсуждения открыты только под специальными постами в день игры.
«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?