«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие

«Что? Где? Когда?» вошел в 2022 год с обновлениями. Пока другие развлекательные программы Первого канала встали на паузу, ЧГК адаптировался и остался в сетке вещания. Кажется, это убило атмосферу и живость.

Откат к старой системе – теперь в серии четыре игры вместо пяти

При ведущем Борисе Крюке без учета первого сезона после смерти создателя ЧГК Владимира Ворошилова изначально проводилось по 17 игр за год: по четыре игры весной, летом и осенью (обычно три отборочных + финал), пять – зимой. Исключение – 2005 год, где пять игр прошли осенью, а четыре – зимой. Такой система была до 2015 года.

В семи последних сезонах количество выпусков за год увеличилось до 20: весной, летом, осенью и зимой проходило по пять игр (четыре отборочных + финал). Их расширяли специгры и серии для детей XXI века. Теперь архитектура сезонов вернулась к старому формату. Весной-2022 прошли три отборочные игры: поражения команд Константина Рудера (5:6) и Андрея Козлова (5:6) вывели в финал команду Александра Друзя.