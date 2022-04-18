«Это кошмар какой-то». В «Что? Где? Когда?» впервые за 1302 дня появилась команда без женщины в составе – и проиграла

Последний раз Капустин играл в апреле-2019, но после этого приходил на эфиры. «Всегда был морально с ними. Всегда хотел быть вместо кого-то – даже вместо товарища, который капитан», – сказал Капустин. Например, он посещал финал осенней серии 2021 года, где играла команда Козлова. При счете 5:5 Капустин хлопнул при правильном ответе – Козлов замахнулся на него рукой. Мы разбирали ситуацию в отдельном материале.

С сентября 2018 года в «Что? Где? Когда?» не играла команда, которая состоит только из мужчин. Тогда команда Виктора Сиднева проиграла со счетом 5:6. «Больше за стол [команда Сиднева] без женщин не садилась», – сказал в эфире Крюк. С того момента прошла 71 игра = 1302 дня.