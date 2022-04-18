«Это кошмар какой-то». В «Что? Где? Когда?» впервые за 1302 дня появилась команда без женщины в составе – и проиграла
Команда Андрея Козлова сыграла в третьей отборочной игре весенней серии «Что? Где? Когда?». В декабре она проиграла в финальной игре 2021 года, но до этого победила три раза подряд.
В состав команды на весну не попала Елена Александрова, которая стала лучшим знатоком в финале года-2021. Во время эфира она стояла за спиной Козлова. Ее заменил Алексей Капустин, который не играл в ЧГК с 2019 года. Ведущий Борис Крюк сказал о ротации – сама Александрова не комментировала ситуацию, хотя высказывалась по ответу на один из вопросов.
Последний раз Капустин играл в апреле-2019, но после этого приходил на эфиры. «Всегда был морально с ними. Всегда хотел быть вместо кого-то – даже вместо товарища, который капитан», – сказал Капустин. Например, он посещал финал осенней серии 2021 года, где играла команда Козлова. При счете 5:5 Капустин хлопнул при правильном ответе – Козлов замахнулся на него рукой. Мы разбирали ситуацию в отдельном материале.
С сентября 2018 года в «Что? Где? Когда?» не играла команда, которая состоит только из мужчин. Тогда команда Виктора Сиднева проиграла со счетом 5:6. «Больше за стол [команда Сиднева] без женщин не садилась», – сказал в эфире Крюк. С того момента прошла 71 игра = 1302 дня.
Команда Козлова начала со счета 0:3, а потом не взяла блиц, хотя правильно ответила на вопрос о нестандартной рекламе. Несколько раз за эфир Андрей Козлов срывался на эмоции: «Это кошмар какой-то». Поражение оставило команду без финала.
24 апреля пройдет финал весенней серии. Вместо стандартных четырех отборочных игр за весну прошли только три. Теперь в финале серии сыграет команда Александра Друзя, которая выиграла прошлую игру со счетом 6:5. Тогда Друзь стал капитаном и пробил юбилей в 100 игр.
Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан