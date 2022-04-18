ЧГК
В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про пять чашек кофе, которые рекламировали совсем не кофе. Догадаетесь?
В третьей отборочной игре весенней серии «Что? Где? Когда?» за стол села команда Андрея Козлова, которая играла в финале года-2021.
В ее составе не было ни одной женщины – такое в телеклубе случилось впервые за 3,5 года. Вместо Елены Александровой сыграл Алексей Капустин.
Спортивный вопрос из Таганрога – в блице:
«В одном телевизионном ролике в пять чашек с кофе поочередно наливали молоко. Какую трансляцию рекламировали?»
Правильную версию на первых секундах дал Владимир Антохин – речь о биатлоне. Но команда не взяла блиц.
Игра: ответьте на 15 интересных вопросов из «Что? Где? Когда?»
- Команда Козлова играла в финале 2021 года. Итог – поражение со счетом 3:6. До этого она победила в трех играх подряд;
- В двух предыдущих играх весенней серии-2022, которые выходили в записи, участвовали команды Константина Рудера (5:6) и Александра Друзя (6:5);
- Следующая игра – финал весенней серии. Первый канал покажет ее 24 апреля. Отборочные игры сократились до трех, хотя раньше состояли из четырех.
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