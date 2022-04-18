В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос про пять чашек кофе, которые рекламировали совсем не кофе. Догадаетесь?

В третьей отборочной игре весенней серии «Что? Где? Когда?» за стол села команда Андрея Козлова, которая играла в финале года-2021.

В ее составе не было ни одной женщины – такое в телеклубе случилось впервые за 3,5 года. Вместо Елены Александровой сыграл Алексей Капустин.

Спортивный вопрос из Таганрога – в блице: