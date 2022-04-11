Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?

На вопрос отвечал Борис Левин, который долго не давал версию. Он предположил, что первым был советский бейсболист – по его мнению, тогда в СССР появилась бейсбольная лига.

Правильный ответ – хоккейная скамейка штрафников. Она же была в «Что? Где? Когда?» при Владимире Ворошилове. В 1984 году первым на ней оказался Александр Друзь, когда команда не дала ответ на вопрос.

Ведущий Борис Крюк обратился к Друзю: «Вот это мы вас купили». Друзь объяснил: «Просто тогда не было прямых эфиров. Снимали в марте, а эфир был в апреле. Почему меня отправили? По-моему, это был матч-реванш, и там играли вдевятером – самого молодого… [отправили туда]».

Этот вопрос был признан лучшим на игре. Телезритель из Москвы получил дополнительные 200 тысяч рублей.

Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао