Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?
Александр Друзь провел 100-ю игру в «Что? Где? Когда?» – это рекорд в истории телеклуба. Он попал в экспериментальный состав и стал капитаном. Первый вопрос – из Москвы:
«После инцидента, который произошел между Терри Харпером и Бобом Пулфордом в октябре 1963 года, их стало две. Но это у них. А у нас она впервые появилась в марте 1984 года. И была одна. Кому же у нас пришлось отдуваться первым? О чем речь?»
На вопрос отвечал Борис Левин, который долго не давал версию. Он предположил, что первым был советский бейсболист – по его мнению, тогда в СССР появилась бейсбольная лига.
Правильный ответ – хоккейная скамейка штрафников. Она же была в «Что? Где? Когда?» при Владимире Ворошилове. В 1984 году первым на ней оказался Александр Друзь, когда команда не дала ответ на вопрос.
Ведущий Борис Крюк обратился к Друзю: «Вот это мы вас купили». Друзь объяснил: «Просто тогда не было прямых эфиров. Снимали в марте, а эфир был в апреле. Почему меня отправили? По-моему, это был матч-реванш, и там играли вдевятером – самого молодого… [отправили туда]».
Этот вопрос был признан лучшим на игре. Телезритель из Москвы получил дополнительные 200 тысяч рублей.
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