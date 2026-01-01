Александр Друзь

Дата рождения
10 мая 1955 г.
Факт
1-й магистр игры «Что? Где? Когда?»
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Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя на фиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
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#Ровшан Аскеров
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«Что? Где? Когда?» в кризисе – 5 пунктов: нет прямого эфира, уход знатоков, сокращение игр и другие
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#ЧГК
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Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?
#Александр Друзь
Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
#Александр Друзь
Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао
#Александр Друзь
Какой была первая в «Что? Где? Когда?» игра Друзя: ждал приглашения семь месяцев и хотел уйти после пары эфиров
#Александр Друзь
Все про «Бриллиантовую сову» – главный приз «Что? Где? Когда?». Она весит 8 кг, но знатоки получают только ее копию
#ЧГК
Ответите на вопросы «Что? Где? Когда?», на которые не смог Александр Друзь? Тест, где надо быть умнее магистра
#Александр Друзь
«Своя игра» − легенда русского ТВ. Вот ее история: ведущий − актер, Вассерман и дагестанец, который выиграл после бутылки водки
#Своя игра
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Друзь провел 99 игру в «Что? Где? Когда?» и впервые за 21 год выступил капитаном: рассказал о порванных штанах и стал лучшим знатоком
#Александр Друзь
Драма в «Что? Где? Когда?». Друзь один за столом в Суперблице – и детская загадка, которую он не взял. А вы?
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#Александр Друзь
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Все про главный предмет «Что? Где? Когда?» – черный ящик. За годы внутри лежали даже пыль, другой черный ящик и ничто
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#ЧГК
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Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
#ЧГК
Самая спорная вещь «Что? Где? Когда?» – 13-й сектор. Ведущий придумал его во сне, а вопросы шлют тролли и загадочный историк
#ЧГК
Важнейшая игра в истории «Что? Где? Когда?» – последняя для Ворошилова. Если знатоки проигрывают – клуб закрывается
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#ЧГК
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Как росла «Что? Где? Когда?». Выпуски в квартирах с подставными семьями, вместо смокингов и денег – свитера и книги
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#ЧГК
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