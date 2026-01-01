Александр Друзь

Дата рождения
10 мая 1955 г.
Факт
1-й магистр игры «Что? Где? Когда?»
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ЧГК
Друзь выиграл первую с 2017 года игру в «Что? Где? Когда?» и прервал серию из семи поражений
#Александр Друзь
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ЧГК
Команда обладателей «Хрустального атома» победила в первой игре зимней серии «Что? Где? Когда?»
#ЧГК