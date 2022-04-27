Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя нафиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом

Ровшан Аскеров – звезда «Что? Где? Когда?» и герой новостного потока из-за возбужденного против него уголовного дела за реабилитацию нацизма. За в 20 лет игры в ЧГК Аскеров только раз выиграл «Хрустальную сову», но запомнился харизмой, взрывными поступками и яркими ответами.

Так создатель «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов оценил игру Аскерова на старте его карьеры: «Ворошилов тогда вышел и, вручив сову Друзю, повернулся ко мне: «А я считаю, что сегодня был лучшим Ровшан. Сова – за мной». И ушел. А через полгода умер… Его высокая оценка для меня дороже всего. И эти слова создателя игры стоят для меня всех титулов».

Аскеров капитанил в команде, которая единственная проиграла 0:6. И играл в команде, которая первой победила 6:0

Аскеров не играл в ЧГК с 2020 года, но приходил на эфиры. Во время начала пандемии коронавируса после трехлетней паузы он присоединился к команде Андрея Козлова и провел три игры. До этого Аскеров капитанил в полностью женской команде. В ней он провел пять игр, а в 2018-м объявил об уходе из ЧГК.