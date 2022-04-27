Чем Ровшан Аскеров известен в «Что? Где? Когда?»: посылал Друзя нафиг, первым побеждал и проигрывал 6:0, Козлов называл его подлецом
Ровшан Аскеров – звезда «Что? Где? Когда?» и герой новостного потока из-за возбужденного против него уголовного дела за реабилитацию нацизма. За в 20 лет игры в ЧГК Аскеров только раз выиграл «Хрустальную сову», но запомнился харизмой, взрывными поступками и яркими ответами.
Так создатель «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов оценил игру Аскерова на старте его карьеры: «Ворошилов тогда вышел и, вручив сову Друзю, повернулся ко мне: «А я считаю, что сегодня был лучшим Ровшан. Сова – за мной». И ушел. А через полгода умер… Его высокая оценка для меня дороже всего. И эти слова создателя игры стоят для меня всех титулов».
Аскеров капитанил в команде, которая единственная проиграла 0:6. И играл в команде, которая первой победила 6:0
Аскеров не играл в ЧГК с 2020 года, но приходил на эфиры. Во время начала пандемии коронавируса после трехлетней паузы он присоединился к команде Андрея Козлова и провел три игры. До этого Аскеров капитанил в полностью женской команде. В ней он провел пять игр, а в 2018-м объявил об уходе из ЧГК.
В 2017 году его команда проиграла в финале летней серии со счетом 0:6, ни разу не дав правильного ответа. Такого не было в истории «Что? Где? Когда?» ни разу (без учета игр детей и ситуаций, когда команды брали решающий раунд и проигрывали). При счете 0:5 Аскеров отказался от помощи клуба. После игры он сказал, что его команда не будет брать помощь клуба при его капитанстве:
«Потому что сказать нужно было там – за столом. Не могу говорить за них [за команду]. Они прежде всего девушки. Что бы мне ни говорили: Юлия Лазарева – прежде всего девушка, а потом игрок. И Алена Блинова – девушка, а потом игрок. Они девушки, они расстроены. Я их сегодня подвел, не смог вытащить. Может быть, будут меня бить каблуками. Имеют право».
В 2003 году Аскеров попал в команду Александра Бялко и победил со счетом 6:0. Это первый случай в истории ЧГК. Тогда Аскеров дал три ответа (один из них – досрочный), но не стал лучшим знатоком игры. «Я был уникальный и без этого [счета]. Любой человек, который сидит в этом домике, уникальный», – говорил Аскеров.
Конфликт с Друзем: от «пошел нафиг!» до «он не существует для меня ни как человек, ни как магистр»
В 2016 году ведущий Борис Крюк не засчитал ответ команды Аскерова, но под давлением клуба отменил решение. После игры Александр Друзь сказал, что команда ответила на вопрос неправильно, а Аскеров поставил на это свою репутацию и испортил ее. Аскеров ответил:
«Александр Друзь пошел нафиг! Могу сказать жестче. Меня совершенно не волнует мнение магистра Александра Абрамовича Друзя по поводу моей репутации. Потому что мое мнение относительно его репутации такое, что у него репутации вообще нет».
После этого к диалогу подключился сам Друзь. Аскеров повторил: «Не тебе, Саша, учить кого-либо морали. Ты последний человек в клубе, который может говорить о морали. У меня нет конфликта. Никто из игроков не имеет права делать замечания по поводу моей морали и репутации».
Конфликт с Друзем углубился через год, когда за столом играли команды Аскерова и Елены Потаниной. Ведущий Борис Крюк за подсказку удалил из зала Кима Галачяна, не принял ответ команды Аскерова и засчитал очко телезрителям. Друзь поддержал решение Крюка.
После игры Аскеров не пожал руку Потаниной, чья команда победила, и назвал поступок Друзя омерзительным: «С этой минуты Александр Абрамович не существует для меня ни как человек, ни как магистр. Это подлость и низость. Он принимал решение не как магистр, а как человек, который меня не любит. Мораль и Друзь – противоположные понятия. Он ничтожество и сводил со мной счеты, пользуясь служебным положением».
Андрей Козлов называл Аскерова подлецом, а Максим Поташев посылал в переписке
В октябре-2016 на игре команды Алены Повышевой Аскеров получил красную карточку за подсказку и покинул зал. Через месяц он обвинил в подсказке магистра Андрея Козлова: «Имейте мужество признаться» – «Ровшан, вы подлец». Козлов сказал, что Аскеров ревнует, потому что его команда не играла. Ведущий Борис Крюк не принял помощь Аскерова, но предложил ему красную карточку на случай будущих подсказок.
«Не хорошо стучать, – сказал Козлов после игры. – Это не твое дело. Есть специально обученные люди, которые за этим уполномочены следить. Впервые в жизни я публично кого-то назвал этим словом [подлец]. Сожалею, что это сказал, но не сожалею, что так подумал. Думаю, что это не оставляет нам возможности общаться». На финале года Козлов и Аскеров обнялись и помирились.
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Другой конфликт – с магистром Максимом Поташевым в социальных сетях. Аскеров высказался, что ЧГК может существовать только в прямом эфире, и потроллил Поташева за ответ после поражения команды Виктора Сиднева. Тот перешел на мат: «*** [нафиг], Ровшан, *** [нафиг]».
Шашлык на утро после игры и отказ от тренировок перед эфирами
Аскеров называл мозг самой эрогенной зоной и рассказывал, что после прихода в телеклуб считал тренировки перед эфирами важными, но с опытом от них отказался. На игры он настраивался прогулками по Москве или поездками на «Горбушку», чтобы купить фильм или диск. Кипение эмоций сохранялось после эфиров до утра:
«Помню, как однажды наша команда проиграла какую-то решающую игру, и я с капитаном Балашем Касумовым поехал в кафе. Пили чай и все говорили, говорили… Балаш переживал, что, видимо, неправильно распределил силы игроков, не тем давал отвечать.
Кафе закрылось, мы переместились на Воздвиженку в круглосуточный книжный магазин. Листая на стеллажах книги, отвлеклись, забыли на время о своем проигрыше. Под утро поехали ко мне. Дети и жена спали, а мы с Балашем опять пили чай, общались с друзьями в чате, пытались успокоиться. Рано утром он мне говорит: «Не могу спать! Поехали завтракать!» Так мы оказались в ресторане. Никогда до этого не начинал утро с шашлыка (смеется)».