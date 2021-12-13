Ведущий «Что? Где? Когда?» заболел – и эфир провел его сын. Он ведет ЧГК в Эстонии, а родственники даже путают их голоса
Команда Балаша Касумова выиграла третью игру зимней серии «Что? Где? Когда?» и плотно приблизилась к финалу года. Эта победа подвинула команду обладателей «Хрустального атома» (ее капитан – Александр Друзь) из числа претендентов на финал, потому что завершилась с лучшим счетом (6:4 / 6:5).
В «Что? Где? Когда?» необычный вопрос о загадочном предмете народа Алтая
Главное удивление – смена ведущего. С 2001 года после смерти Владимира Ворошилова «Что? Где? Когда?» ведет Борис Крюк. В 2018 году он провел 300 игр как ведущий, но изначально выходил в эфир с искаженным голосом. Последняя игра прошла без него из-за проблем со здоровьем. Вместо Крюка игру с участием команды Касумова провел его сын Михаил Крюк.
Многие зрители заметили, что с привычным голосом ведущего что-то не так: кто-то догадался, что эфир ведет Михаил Крюк, кто-то указывал на проблемы с аппаратурой, кто-то не увидел разницы:
Информацию о замене ведущего подтвердил редактор «Что? Где? Когда?» Евгений Галкин во время эфира на ютуб-канале: «Дело в том, что постоянному ведущему Борису Крюку перед эфиром стало нехорошо. Успокою: сейчас все в порядке. [Игру провел Михаил Крюк] потому что он знает программу, он ассистент ведущего, готовится и знает все обязательные тексты и марки. Вот такая необычная игра».
Крюк-младший: учеба в Шотландии, посиделки в дикторской, работа в эстонском ЧГК
Крюк-младший – ассистент своего отца в «Что? Где? Когда?». Борис Крюк пускал маленького сына в дикторскую, хотя во время эфиров максимально дистанцируется ото всех: «Состязательный момент для него изначально интересен. Естественно, как и всякий болельщик, он расстраивается. Когда понял, что в финальных сериях его любимый Бялко не будет играть, сказал: «Не буду смотреть игры». Правда, смотрел. На последнем эфире даже посидел в дикторской».
Теперь Михаил Крюк – режиссер-ассистент. С 2020 года он ведет эстонский вариант ЧГК, а на ютубе выпускает подкаст «Внимание, вопрос!», где к нему приходят знатоки российской телеверсии и обсуждают темы вокруг игры. Здесь вы можете сравнить голоса отца и сына и манеру их ведения – похожи?
Так функционал Крюка-младшего описывают редакторы: «Во время прямых эфиров «Что? Где? Когда?» Михаил Крюк находится в дикторской и ассистирует ведущему, а также отвечает за организацию репетиций на съемочной площадке в дни игр. Вне эфиров Михаил входит в состав редакторской группы и участвует во всех этапах работы с вопросами телезрителей – от разбора почты до финальной подготовки вопроса к эфиру. Еще он участвует в различных направлениях работы со знатоками».
Крюк-младший говорил о страхах во время эфиров и подготовке:
• «Во время подготовки к играм я изучаю биографию каждого из них [знатоков]. Думаю, о чем с ними можно поговорить, какая у него психология, на какие вопросы он может ответить».
• «И готовясь ко всем играм, я рассматриваю их фотографии и начинаю случайно видеть их на улице, оборачиваться – не тот ли это игрок из той команды? И, конечно, когда я впервые вижу их вживую, у меня возникает ощущение, что это мои давно позабытые знакомые».
• «Больше всего я боюсь не до конца понять кого-то из игроков. Я считаю, что если игрок не отвечает на вопрос игры или не вступает со мной в диалог, то значит я неправильно его понял. Если говорить про кошмарный сон, то он был бы таким, что все на вопросы игры бы не отвечали, а на мои личные вопросы отвечали бы односложно».
В 2015 году Борис Крюк рассказал, как сын учился в Шотландии и любит организовать игры «Что? Где? Когда?»: «Мой первый ребенок, Миша [родился в 1992 году], унаследовал мои и дедушкины математические способности. Однако Ледовских всегда говорил, что Мише нужно спортивные культмассовые мероприятия вести. Мы хоть и привыкли, что наш астролог обычно бывает прав, слушали его с недоумением: Мише прекрасно давались точные науки, когда он учился в школе. Они и сейчас ему хорошо даются, и он окончил в Эдинбурге университет. Стал экономистом.
Но года полтора назад поставил на уши весь город – увлек всех игрой в «Что? Где? Когда?». Сын с огромным удовольствием организует игры: люди собираются по вторникам… Причем отвечать на вопросы ему, как и мне, не очень интересно – его привлекает оргпроцесс. Учась на первом курсе, он пытался создать русскоязычную футбольную команду, но не сложилось: многие прогуливали тренировки.
А потом мы его познакомили с нашим заслуженным знатоком Оксаной Петрунько – она много лет живет в Эдинбурге и преподает в Мишкином университете, – и это его натолкнуло на новую идею. Сын вообще с ума сходит, когда есть коллектив, для которого он может придумать дело. Когда был маленьким, а бабушка приезжала на дачу и давала ему по шее за бардак, сын моментально организовывал остальных детей на уборку. Внешне Миша на меня не очень похож, а вот голос теперь один в один как у меня, и родственники перестали понимать, кто им звонит».