Ведущий «Что? Где? Когда?» заболел – и эфир провел его сын. Он ведет ЧГК в Эстонии, а родственники даже путают их голоса

Так функционал Крюка-младшего описывают редакторы: «Во время прямых эфиров «Что? Где? Когда?» Михаил Крюк находится в дикторской и ассистирует ведущему, а также отвечает за организацию репетиций на съемочной площадке в дни игр. Вне эфиров Михаил входит в состав редакторской группы и участвует во всех этапах работы с вопросами телезрителей – от разбора почты до финальной подготовки вопроса к эфиру. Еще он участвует в различных направлениях работы со знатоками».

Крюк-младший говорил о страхах во время эфиров и подготовке:

• «Во время подготовки к играм я изучаю биографию каждого из них [знатоков]. Думаю, о чем с ними можно поговорить, какая у него психология, на какие вопросы он может ответить».

• «И готовясь ко всем играм, я рассматриваю их фотографии и начинаю случайно видеть их на улице, оборачиваться – не тот ли это игрок из той команды? И, конечно, когда я впервые вижу их вживую, у меня возникает ощущение, что это мои давно позабытые знакомые».

• «Больше всего я боюсь не до конца понять кого-то из игроков. Я считаю, что если игрок не отвечает на вопрос игры или не вступает со мной в диалог, то значит я неправильно его понял. Если говорить про кошмарный сон, то он был бы таким, что все на вопросы игры бы не отвечали, а на мои личные вопросы отвечали бы односложно».