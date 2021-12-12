ЧГК
Команда Касумова победила в третьей игре зимней серии «Что? Где? Когда?»
вчера, 23:19
Команда Балаша Касумова седьмой год подряд сыграла в зимней серии. Счет – 6:4.
В 2021 году команда Касумова провела две игры. Обе прошли весной: победа в серии 6:4 и победа в финале 6:5.
Команда Касумова – главный претендент на выход в финал года. Для этого команда Андрея Козлова в следующей игре должна либо проиграть, либо победить с худшим счетом.
- В первой игре зимней серии победила команда обладателей «Хрустального атома» (6:5), во второй – проиграла команда Алеся Мухина (3:6).
- В четвертой игре сыграет команда Андрея Козлова (19 декабря). После этого определится команда, которая попадет в финал года.
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