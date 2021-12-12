ЧГК
Поделиться:
Комментарии:
0
#ЧГК

Команда Касумова победила в третьей игре зимней серии «Что? Где? Когда?»

вчера, 23:19

Команда Балаша Касумова седьмой год подряд сыграла в зимней серии. Счет – 6:4.

В 2021 году команда Касумова провела две игры. Обе прошли весной: победа в серии 6:4 и победа в финале 6:5.

Команда Касумова – главный претендент на выход в финал года. Для этого команда Андрея Козлова в следующей игре должна либо проиграть, либо победить с худшим счетом.

Скриншот из трансляции Первого канала

  • В первой игре зимней серии победила команда обладателей «Хрустального атома» (6:5), во второй – проиграла команда Алеся Мухина (3:6).
  • В четвертой игре сыграет команда Андрея Козлова (19 декабря). После этого определится команда, которая попадет в финал года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Зимняя серия
Шахматист Непомнящий прислал в «Что? Где? Когда?» вопрос про лыжи и выиграл на нем 90 тысяч рублей
Друзь провел 99 игру в «Что? Где? Когда?» и впервые за 21 год выступил капитаном: рассказал о порванных штанах и стал лучшим знатоком
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ЧГК