Команда Касумова победила в третьей игре зимней серии «Что? Где? Когда?»

Команда Балаша Касумова седьмой год подряд сыграла в зимней серии. Счет – 6:4.

В 2021 году команда Касумова провела две игры. Обе прошли весной: победа в серии 6:4 и победа в финале 6:5.

Команда Касумова – главный претендент на выход в финал года. Для этого команда Андрея Козлова в следующей игре должна либо проиграть, либо победить с худшим счетом.