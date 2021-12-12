В «Что? Где? Когда?» необычный вопрос о загадочном предмете народа Алтая

В начале обсуждения команда предполагала, что данный предмет используется как лыжная палка, но не раскрутила версию. Из других вариантов – способ передачи предмета (Касумов говорил, что туда нужно что-либо класть), весло, факел.

На вопрос отвечал Дмитрий Авдеенко, который предположил, что предмет используется как весло. Правильный ответ – руль при спуске с горы на лыжах. Предмет зажимается между ног и упирается широкой частью в снег. Так можно тормозить, отталкиваться и поворачивать.

Авдеенко, который отвечал на вопрос, и Юлия Лазарева провели 20 лет в «Что? Где? Когда?». Их дебют состоялся в декабре-2001. Оба провели больше 50 игр и входят в топ-10 знатоков по количеству участий. Команда Касумова – главный претендент на выход в финал года. Для этого нужно, чтобы команда Андрея Козлова в следующей игре не победила лучше, чем 6:4.