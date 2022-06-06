Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
В «Что? Где? Когда?» завершились отборочные игры летней серии. В них за стол сели три команды-дебютанта – Дарины Сибуль, Николая Русскина и Дениса Элькиса. В финале (из-за празднования Дня России он выйдет в эфир в понедельник 13 июня, а не в воскресенье) сыграет команда Сибуль, которая победила со счетом 6:4.
Две другие игры закончились поражениями. Самое шумное – у команды Элькиса, которая при счете 5:5 взяла решающий раунд, но ответила неправильно и проиграла 0:6. Теперь «Хрустальную сову» может получить кто-то из молодых игроков. В случае победы в финале летней серии команда Сибуль попадет в зимнюю серию. Туда уже вышла команда Александра Друзя.
Вопросы лета-2022:
Проблемы летней серии – позднее начало и очень много новичков
Мы уже рассказывали о кризисе «Что? Где? Когда?» после окончания весенней серии: откат к старой системе с четырьмя играми вместо пяти, отсутствие прямого эфира, ротация и уход знатоков. Что теперь:
• В летней серии появилось новое правило – тайм-аут. Михаил Мун (консультировал команду Русскина) и Алена Повышева (консультировала команду Элькиса) воспользовались им, но обе игры закончились поражениями. Дмитрий Авдеенко (консультировал команду Сибуль) не взял тайм-аут;
• За три игры в «Что? Где? Когда?» дебютировали 13 знатоков из 18-ти, а все три капитана впервые сыграли на этом месте;
• Самый опытный из трех команд – 19-летний Денис Потехин. У него семь игр в ЧГК с 2018 года, три победы и четыре «Хрустальных атома» (больше, чем у Александра Друзя);
• Популярная жалоба телезрителей – позднее начало. Все три игры начались после 23 часов по московскому времени. Самая поздняя – 23:30;
• В телеклуб вернулись знатоки и капитаны, которые не появлялись на съемках весенней серии. Среди них – Алена Повышева, Борис Белозеров, Дарья Любинская, Сергей Николенко, Анастасия Шутова. На последнюю игры пришел Алесь Мухин.