В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине
В летней серии «Что? Где? Когда?» сыграла команда Дениса Элькиса. Это ее дебютная игра в телеклубе. Консультантом команды стала Алена Повышева.
Один из последних вопросов игры – о хоккейных правилах:
«В начале XX века владельцы национальной хоккейной ассоциации заметили, что большая часть доходов поступает от продажи еды и напитков между периодами. В связи с этим в правила хоккея было внесено изменение, которое действует до сих пор. Что же изменили в правилах?»
Команда придумала правильную версию на первых секундах обсуждения. На вопрос отвечал капитан Денис Элькис. Он предположил, что таким образом в хоккейных матчах увеличилось количество периодов. Ведущий Борис Крюк объяснил, что раньше было два периода по 30 минут, а теперь – три по 20.
До 2013 года в матчах КХЛ продолжительность пауз между периодами составляла 15 минут, но потом увеличилась до 17-ти. Тогда руководство лиги объясняло это решение расширением маркетинговых возможностей. Такая же длина перерывов действует в НХЛ, но в чемпионатах Швеции или Финляндии она больше на одну минуту.
Правила КХЛ объясняют: «В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка льда. За две минуты до окончания каждого перерыва в спортсооружении должно быть сделано соответствующее объявление для зрителей».