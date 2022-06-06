В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине

Команда придумала правильную версию на первых секундах обсуждения. На вопрос отвечал капитан Денис Элькис. Он предположил, что таким образом в хоккейных матчах увеличилось количество периодов. Ведущий Борис Крюк объяснил, что раньше было два периода по 30 минут, а теперь – три по 20.

До 2013 года в матчах КХЛ продолжительность пауз между периодами составляла 15 минут, но потом увеличилась до 17-ти. Тогда руководство лиги объясняло это решение расширением маркетинговых возможностей. Такая же длина перерывов действует в НХЛ, но в чемпионатах Швеции или Финляндии она больше на одну минуту.

Правила КХЛ объясняют: «В перерывах между периодами матча должна быть обеспечена надлежащая уборка и заливка льда. За две минуты до окончания каждого перерыва в спортсооружении должно быть сделано соответствующее объявление для зрителей».