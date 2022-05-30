В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос из бара: почему там по ночам замачивали дерево – ответ вас удивит
Во второй игре летней серии «Что? Где? Когда?» против телезрителей сыграла новая команда Николая Русскина – в ее составе четыре дебютанта. В середине игры распорядитель вынес спил вяза и черный ящик, а ведущий Борис Крюк задал вопрос из Беларуси:
«В черном ящике находится то, из-за чего в начале XX века хозяева некоторых британских пабов были вынуждены почти каждую ночь замачивать спилы в воде. Что в черном ящике?»
Во время обсуждения команда не придумала правильную версию (предлагала варианты, что в черном ящике перчатки), но ей помог клуб. Знатоки в зале хором крикнули: «Помощь!» Дмитрий Авдеенко, который в первой игре лета-2022 консультировал команду Дарины Сибуль, объяснил, что речь идет об игре в дартс.
Правильный ответ – дротики, а на спилах делалась разметка для дартса. Версию дал Александр Толмачев. Он объяснил, что команда не раскрутила версию, что предмет круглый. Владельцы баров замачивали спилы в воде, чтобы дырочки, которые образовались за день, ночью затянулись.