Где сейчас Федор Двинятин и почему ушел из «Что? Где? Когда?» – история любимого знатока зрителей
Федор Двинятин – один из главных знатоков в истории «Что? Где? Когда?» и матрица мема про серсо. Он провел в ЧГК 15 лет, получил четыре «Хрустальных совы» (второй после Александра Друзя) и ушел в 2005 году. В 2015-м по опросу телезрителей и знатоков Двинятин стал любимым игроком в истории и получил вязаную сову – ее вручил Друзь.
Двинятин сравнивал ЧГК с футболом и во время участия в телеклубе объяснял, зачем играет в «Что? Где? Когда?»: «Есть три мотива: для того, чтобы общаться с теми людьми, которых я вижу в основном только на играх, для адреналина и для того, чтобы не отвечать на вопрос: «Почему вы не играете?»
Как, когда и из-за чего Двинятин ушел из «Что? Где? Когда?»
Это случилось в 2005 году после поражения в финале года в составе команды Алексея Блинова. Блинов назвал ту игру худшей как капитана, потому что он не нашел баланс между Двинятиным и Ровшаном Аскеровым. Это подтвердил знаток Александр Рубин:
«На кону был огромный приз, а главные претенденты на него, по мнению болельщиков и почитателей игры, – Федор Двинятин и Ровшан Аскеров. Накануне финала началась настоящая истерия в интернете на тему: кто из них круче. И вот эти два игрока в финале устроили между собой раздрай.
Они шумно обсуждали вопросы, каждый давил на капитана команды, чтобы тот выбрал его версию. В итоге – 6:3 в пользу телезрителей. И мы рады за Жанну Полянскую из Сыктывкара, которая получила «Бриллиантовую сову» и миллион рублей. А Двинятин осознал, что был не прав, и ушел из клуба».
На той игре ведущий Борис Крюк отдал звание третьего магистра Виктору Сидневу, хотя перед этим знатоки выдвигали кандидатуру Двинятина. Александр Друзь говорил: «Он очень сильно претендовал пять лет на магистра, но ему не дали ровно по той причине, потому что он приезжал, отыграл, сделал ручкой [махнул] и пошел. Или не пришел вообще».
Сам Двинятин не комментировал уход. Возможно, на него повлияли сложные отношения с Крюком и другими игроками: неполученное звание магистра, история с серсо и «да заберите себе это очко», напряжение во время эфиров. Один из эпизодов – игра 2003 года, когда команда Блинова взяла решающий раунд. Тогда за столом остался Друзь, а Двинятин вышел из зала до объявления счета. Крюк отметил это: «Видимо, обиделся, что его не оставили за столом».
Сейчас Двинятин работает в университете в Санкт-Петербурге и ведет литературную рубрику на радио
Двинятин – доцент кафедры русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете. В 2021 году он выступал с докладами по Достоевскому и Набокову (одна из тем – «Борхес, желтизна, призрачный Набоков»), в феврале-2022 – проводил вебинары для участников студенческой олимпиады «Я – профессионал» по направлению филологии.
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Во время начала пандемии коронавируса Двинятин сказал: «Оказывается, я самый настоящий консерватор. Мне очень нравится тот тысячелетний процесс, когда в одном пространстве встречаются учитель и ученик, когда между ними происходит живой диалог, когда так много зависит от интонации и синтаксиса фразы».
Одна из студенток рассказала «Голу», как Двинятин проводит занятия и принимает экзамены – на них не вспоминают ЧГК: «Он прекрасный преподаватель, хотя и не очень похожий на образ университетского лектора, который мы обычно рисуем в своем воображении. Строгая структурированность, ведение идеальных конспектов – это не про его пары. Федор Никитич говорит очень долго и очень творчески с привлечением огромного массива информации. Он человек колоссальной эрудиции. Его занятия – всегда масса примеров и распечаток.
За счет разницы в уровне между ним и студентами не всегда просто понимать, но всегда невероятно интересно разбираться. Главная черта Двинятина как преподавателя – он любит, чтобы студент размышлял, показывал эрудицию. Поэтому вопросов, которые можно предугадать, от него ждать не стоит. И он очень радуется, когда студент сам догадывается.
Сдавать ему экзамен сложно, но не из-за жесткости, а из-за того, что интеллект в постоянном напряжении, в непрестанном поиске ответа. Но я не встречала случаев, когда студенты были бы недовольны оценкой. Двинятин – очень увлеченный и в то же время лояльный преподаватель. Зверства на экзаменах – это не про него.
Странно, кстати, но тема ЧГК никогда не поднималась у нас на занятиях. Ни им самим, ни студентами. У Двинятина всегда есть куча других вещей, о которых он может рассказать своим студентам. Честно говоря, в моей жизни пока не было человека, который отзывался бы о Федоре Никитиче в негативном ключе. Да это и невозможно».
Двинятин редко дает интервью, но участвует в научных конференциях. В 2020 году «Гол» делал запрос в СПбГУ по интервью, но получил ответ, что Двинятин не готов говорить по теме ЧГК. Перед конференциями он периодически общается о науке, образовании и литературе, но иногда рассказывал о себе:
• Перед «Авраамиевскими слушаниями» в Смоленске в 2016 году – о совете для начинающих игроков ЧГК: «Я последние 11 лет этим не занимаюсь вообще, но еще не все забыл. И совет мой один-единственный: нужно все время играть в «Что? Где? Когда?». Нет никакого другого способа тренироваться. Ни один из известных мне ярких знатоков никогда не пробовал улучшить свою спортивную в этом отношении форму каким-нибудь чтением энциклопедий, заучиванием фактов».
• За год до этого говорил в Смоленске, что имеет не очень натренированный мозг и трудно осваивает новые языки: «Я должен хорошо говорить на трех-четырех языках, но почему-то не могу овладеть ими в совершенстве. Но мне даровано другое: умение читать тексты на многих иностранных языках и хорошо изъясниться на одном из них – помимо русского».
Двинятин назвал Андрея Платонова одним из самых глубоких и недооцененных прозаиков XX века: «Читайте Платонова, начиная с рассказов 30-х годов («Фро», «Река Потудань») и заканчивая «Чевенгуром». Внимательно проглатывайте слово за словом, абзац за абзацем, и наслаждение, полученное от текста, станет для вас хорошим вознаграждением».
Среди зарубежных авторов Двинятин выделил южноамериканских романистов: «Все знают, кто такие, как Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар, Габриэль Гарсия Маркес. Почему бы теперь не познакомиться с творчеством кубинца Алехо Карпентьера, гватемальца Мигеля Анхеля Астуриаса, парагвайца Аугусто Роа Бастоса, перуанца Марио Варгаса Льосы?»
Двинятин поддерживает медийную жизнь через популяризацию литературы. В 2018 году он как эксперт участвовал в составлении 108 главных произведений русской классики для образовательного проекта «Полка». «Гол» обратился к его редакторам, чтобы узнать, какие книги Двинятин добавил в список главных, но на момент публикации не получил ответа.
В Санкт-Петербурге на «Радио России» Двинятин ведет рубрику «Книжная полка» еженедельного журнала «Новый кругозор»: «Рассказы Федора Двинятина – не только представление книг, но и небольшие эссе, размышления о литературе и культуре, их истории и современном состоянии». Например, в первом апрельском выпуске 2022 года он рассказывал о романе Джеймса Джойса «Улисс».