Где сейчас Федор Двинятин и почему ушел из «Что? Где? Когда?» – история любимого знатока зрителей

Двинятин сравнивал ЧГК с футболом и во время участия в телеклубе объяснял, зачем играет в «Что? Где? Когда?»: «Есть три мотива: для того, чтобы общаться с теми людьми, которых я вижу в основном только на играх, для адреналина и для того, чтобы не отвечать на вопрос: «Почему вы не играете?»

Как, когда и из-за чего Двинятин ушел из «Что? Где? Когда?»

Это случилось в 2005 году после поражения в финале года в составе команды Алексея Блинова. Блинов назвал ту игру худшей как капитана, потому что он не нашел баланс между Двинятиным и Ровшаном Аскеровым. Это подтвердил знаток Александр Рубин:

«На кону был огромный приз, а главные претенденты на него, по мнению болельщиков и почитателей игры, – Федор Двинятин и Ровшан Аскеров. Накануне финала началась настоящая истерия в интернете на тему: кто из них круче. И вот эти два игрока в финале устроили между собой раздрай.

Они шумно обсуждали вопросы, каждый давил на капитана команды, чтобы тот выбрал его версию. В итоге – 6:3 в пользу телезрителей. И мы рады за Жанну Полянскую из Сыктывкара, которая получила «Бриллиантовую сову» и миллион рублей. А Двинятин осознал, что был не прав, и ушел из клуба».