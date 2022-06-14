Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно
В финале летней серии «Что? Где? Когда?» 2022 года сыграла команда Дарины Сибуль. Это ее вторая игра в телеклубе. Победа гарантировала выход в зимнюю серию, но этого не случилось: все началось с турбулентных блица и суперблица, а закончилось очень долгим обсуждением одного вопроса.
Лето в «Что? Где? Когда?» – тоска: пришли сразу 13 неизвестных знатоков, а зрители жалуются на позднее время игр
Финальная развязка – самый яркий эпизод игры. Волчок выбрал вопрос, который не выпадал на финалах года в 2020-м и 2021-м:
«У казахов есть старинная свадебная традиция. Войдя в юрту, жених первым делом должен был обглодать шейный позвонок овцы. Понять, что потом жених делал с этой костью и для чего, вам бы помог предмет, который находится у нас за кулисами. Что там?»
Его обсуждение длилось четыре минуты вместо одной. Как так получилось:
- На первой минуте команда не сформулировала версию. Она предполагала, что в кость можно что-либо просунуть. Так, по мнению команды, решались семейные вопросы между мужем и женой.
- После этого капитан Дарина Сибуль взяла две дополнительные минуты, которые появились после двух досрочных ответов Дениса Потехина. Ведущий Борис Крюк обратился к знатокам, что в размышлениях они даже не дошли до выбора предмета: «Вы все время пытаетесь стучаться в одну и ту же дверь. Попробуйте зайти с другой стороны».
- Еще одна минута – в кредит, которую одобрил вернувшийся на позицию защитника телезрителей Владимир Верхошинский. Перед этим двое знатоков отказались озвучивать версию, поэтому Сибуль взяла минуту в кредит.
На четвертой минуте Диана Агейченкова определила направление с предметами, которые используются на свадьбах, но за это время правильной версии за столом не появилось. Ответ команды – кольцо, которое жених делал из кости.
За кулисами находился букет. По казахской традиции жених через отверстие в юрте бросал обглоданную кость друзьям, чтобы определить, кто из них женится следующим – по аналогии с букетом невесты. Этот вопрос стал лучшим на игре и претендовал на «Хрустальную сову» (за это проголосовали Андрей Козлов и Александр Друзь), но не получил ее.
В финале летней серии впервые за 2022 год ведущий объявил музыкальную паузу, которой не было семь игр подряд. Для знатоков выступил пианист Денис Мацуев. Каким получилось лето для ЧГК, мы рассказывали в отдельном материале. Другие яркие моменты серии:
- «Что? Где? Когда?» ввел новое правило, которого раньше не было – тайм-аут: это еще одна помощь знатокам
- В «Что? Где? Когда?» выпал вопрос из бара: почему там по ночам замачивали дерево – ответ вас удивит
- В «Что? Где? Когда?» вопрос про хоккей – об очень важном правиле, которое появилось по внезапной причине