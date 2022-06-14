Такого в «Что? Где? Когда?» вы еще не видели: один вопрос обсуждали четыре минуты – как это возможно

В финале летней серии «Что? Где? Когда?» 2022 года сыграла команда Дарины Сибуль. Это ее вторая игра в телеклубе. Победа гарантировала выход в зимнюю серию, но этого не случилось: все началось с турбулентных блица и суперблица, а закончилось очень долгим обсуждением одного вопроса.

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Финальная развязка – самый яркий эпизод игры. Волчок выбрал вопрос, который не выпадал на финалах года в 2020-м и 2021-м: