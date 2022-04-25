Что будет со «Что? Где? Когда?» дальше: ведущий с сомнением сказал о летних играх, хотя у программы хороший рейтинг

Перед финалом весны-2022 пресс-служба «Что? Где? Когда?» отметила, что программа идет на втором месте в рейтинге Первого канала и на девятом – среди всех телеканалов. Например, эфир первой игры, в которой участвовала команда Рудера, собрала больше 240 тысяч просмотров на официальном сайте – один из лучших показателей за два последних года.

«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?

После финала Борис Крюк обратился к телезрителям: «Надеюсь, что через месяц мы вновь встретимся с вами». Но не объявил, что команда Друзя автоматически попала в зимнюю серию (просто назвал лучшей за весну), хотя: а) это прописано в правилах ЧГК; б) проговаривалось после победы команды Балаша Касумова весной-2021.

Неразыгранные за игру деньги поступили в призовой фонд финала года, но при проблемах непонятно будущее. Во всех предыдущих сезонах при Крюке летняя серия начиналась либо в мае, либо в июне. На данный момент правил и анонса летней серии от ЧГК не было.

Главные моменты весны-2022: