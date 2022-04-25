Что будет со «Что? Где? Когда?» дальше: ведущий с сомнением сказал о летних играх, хотя у программы хороший рейтинг
Команда Александра Друзя выиграла в финале весенней серии «Что? Где? Когда?» – это ее вторая победа в апреле. Лучшим знатоком стал Дмитрий Авдеенко, который получил четвертую «Хрустальную сову». Решающий вопрос в финальной игре – о спортивном костюме. Его в специальной рубрике задал Михаил Швыдкой.
Весенняя серия 2022 года сократилась до четырех игр (три отборочные + финал). Такая система была при ведущем Борисе Крюке до 2015 года. Теперь игры выходят в записи, а составы команд сильно поменялись: возвращение команды Константина Рудера спустя два года, отсутствие многих знатоков, Александр Друзь стал капитаном. Мы разбирали проблемы ЧГК в отдельном материале:
Перед финалом весны-2022 пресс-служба «Что? Где? Когда?» отметила, что программа идет на втором месте в рейтинге Первого канала и на девятом – среди всех телеканалов. Например, эфир первой игры, в которой участвовала команда Рудера, собрала больше 240 тысяч просмотров на официальном сайте – один из лучших показателей за два последних года.
«Что? Где? Когда?» не вышел в прямом эфире и на ютубе. Как теперь смотреть трансляции?
После финала Борис Крюк обратился к телезрителям: «Надеюсь, что через месяц мы вновь встретимся с вами». Но не объявил, что команда Друзя автоматически попала в зимнюю серию (просто назвал лучшей за весну), хотя: а) это прописано в правилах ЧГК; б) проговаривалось после победы команды Балаша Касумова весной-2021.
Неразыгранные за игру деньги поступили в призовой фонд финала года, но при проблемах непонятно будущее. Во всех предыдущих сезонах при Крюке летняя серия начиналась либо в мае, либо в июне. На данный момент правил и анонса летней серии от ЧГК не было.
Главные моменты весны-2022:
- «Это кошмар какой-то». В «Что? Где? Когда?» впервые за 1302 дня появилась команда без женщины в составе – и проиграла
- Друзь провел 100 игр в «Что? Где? Когда?» – первым в истории: не ответил на вопрос о себе, сел за стол как капитан
- Друзь не ответил на вопрос «Что? Где? Когда?» в юбилейной игре, где должен был вспомнить себя самого 40 лет назад. А вы сможете?