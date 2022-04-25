Разгадайте вопрос из «Что? Где? Когда?» про хитрость со спортивным костюмом на театральном вечере

Правильную версию сразу же предложил Борис Левин, но ответ дал Дмитрий Авдеенко. Ведущий Борис Крюк подтвердил: «Появившись на сцене, Михаил Швыдкой сказал: «Я тоже между прочим в спортивном костюме – в костюме шахматиста».

Этот ответ принес победу. Дмитрий Авдеенко стал лучшим знатоком игры (рекорд по количеству «Хрустальных атомов» – восемь) и получил «Хрустальную сову» – четвертую в «Что? Где? Когда?». В прошлом сезоне Авдеенко играл в команде Балаша Касумова – ни одного знатока из нее не появилось на эфирах весенней серии-2022.