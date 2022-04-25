Разгадайте вопрос из «Что? Где? Когда?» про хитрость со спортивным костюмом на театральном вечере
В финале весенней серии «Что? Где? Когда?» сыграла команда Александра Друзя. Прошлая игра стала для Друзя 100-й в ЧГК. Последний вопрос – в рубрике «Автора!», где к знатокам обратился Михаил Швыдкой:
«В 2005 году режиссеры церемонии награждения лауреатов премии «Золотая маска» решили, что все участники церемонии должны выйти на сцену в спортивных костюмах.
С одной стороны, я не должен был нарушать порядок и правила этой церемонии. С другой стороны, я всегда хожу в одинаковом обличии: это костюм с галстуком и рубашкой, как и положено для моей обычной работы в МИДе. Как удалось выкрутиться и не нарушить дресс-код?»
Друзь в 15 историях: три месяца ездил по чужим правам, сбривал усы из-за спора, заряжает мозг финской баней и какао
Правильную версию сразу же предложил Борис Левин, но ответ дал Дмитрий Авдеенко. Ведущий Борис Крюк подтвердил: «Появившись на сцене, Михаил Швыдкой сказал: «Я тоже между прочим в спортивном костюме – в костюме шахматиста».
Этот ответ принес победу. Дмитрий Авдеенко стал лучшим знатоком игры (рекорд по количеству «Хрустальных атомов» – восемь) и получил «Хрустальную сову» – четвертую в «Что? Где? Когда?». В прошлом сезоне Авдеенко играл в команде Балаша Касумова – ни одного знатока из нее не появилось на эфирах весенней серии-2022.
Возможно, помогла погруженность Левина в шахматы (был тренером).