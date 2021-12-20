Разбираем особенность с финалом года в «Что? Где? Когда?»: почему туда прошел Козлов, а не Касумов – хотя оба выиграли 6:4
Команда Андрея Козлова победила в четвертой игре зимней серии «Что? Где? Когда?» и сыграет в финале года. Она победила с таким же счетом, как в третьей игре это сделала команда Балаша Касумова – 6:4 (обе проигрывали 2:4, но выиграли). Объяснение из правил «Что? Где? Когда?», почему в финал вышла команда Козлова:
«Победителем зимней серии станет команда, которая обыграет тв-зрителей с более крупным счетом. При равенстве этого показателя у нескольких команд преимущество получает та, которая играла позже. Эта команда получит право сыграть в финале года».
Команда Касумова выиграла 12 декабря. При счете 5:5 команде Козлова для выхода в финал пришлось бы брать решающий раунд (обнуление счета и один знаток за столом, который при правильном ответе сделает 6:0), но она ответила на четыре вопроса подряд и обошла его.
Команда Козлова победила в трех играх из трех в 2021 году и сыграет в финале года впервые за 13 лет. В 2008 году она выиграла со счетом 6:5. Для Козлова этот финал станет третьим. Два прошлых были победными.
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Дополнительный символизм и элемент борьбы – местоположение Касумова в зале: во время эфира он стоял за креслом Козлова. Всю игру капитаны перебрасывались рукопожатиями. Считаем:
Раз. Когда ведущий Борис Крюк сказал, что команде Козлова нужно сыграть не хуже, чем 6:4, чтобы выйти в финал года.
Два. Когда Крюк обратился к Касумову, чтобы понять его состояние перед возможным невыходом в финал года. Крюк сказал, что обе команды хорошо относятся друг к другу. Параллельно Козлов пожал руки Денису Галиакберову и Эльману Талыбову, которые стояли сзади.
Три. Когда Козлов назвал команду Касумова любимой в телеклубе, хотя отметил стиль игры команды Виктора Сиднева.
Четыре. Когда счет стал 5:4, а ведущий попросил операторов показать Касумова: «Мы живы, все в порядке». Козлов сказал: «Не дай бог быть на их месте».
Пять. Когда счет стал победным. Касумов первым пожал руку Козлову, который на эмоциях откинулся в кресло.