ЧГК
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#ЧГК

В «Что? Где? Когда?» вопрос о названии финского футбольного клуба – угадайте его через командный девиз

вчера, 22:55

Команда Андрея Козлова проводит четвертую игру зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья игра в 2021 году. Так было весной и осенью:

На втором вопросе команде выпал блиц. Перед ним ведущий Борис Крюк спросил Андрея Козлова, верит ли он в выход в финал года. Последний раз его команда играла в финале в 2008 году.

Первый вопрос блица:

«Не прекращаем верить», – это девиз футбольного клуба, выступающего в третьем дивизионе Финляндии. Как называется этот клуб?»

Михаил Мун на первых секундах предложил версию с Санта-Клаусом. За 20 секунд появился вариант с единорогом. Ответ с Санта-Клаусом оказался правильным. Мун предложил ведущему варианты с Йоулупукки, Дед Морозом и Санта-Клаусом – вариации названия в разных странах.

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты из трансляции Первого канала
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