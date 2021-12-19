ЧГК
В «Что? Где? Когда?» вопрос о названии финского футбольного клуба – угадайте его через командный девиз
вчера, 22:55
Команда Андрея Козлова проводит четвертую игру зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья игра в 2021 году. Так было весной и осенью:
- Шоу на «Что? Где? Когда?»: Козлов замахнулся на бывшего члена команды на финальном вопросе – тот чуть не сорвал игру подсказкой
- Игра «Что? Где? Когда?» началась с афоризма Гретцки. Закончите?
На втором вопросе команде выпал блиц. Перед ним ведущий Борис Крюк спросил Андрея Козлова, верит ли он в выход в финал года. Последний раз его команда играла в финале в 2008 году.
Первый вопрос блица:
«Не прекращаем верить», – это девиз футбольного клуба, выступающего в третьем дивизионе Финляндии. Как называется этот клуб?»
Михаил Мун на первых секундах предложил версию с Санта-Клаусом. За 20 секунд появился вариант с единорогом. Ответ с Санта-Клаусом оказался правильным. Мун предложил ведущему варианты с Йоулупукки, Дед Морозом и Санта-Клаусом – вариации названия в разных странах.
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