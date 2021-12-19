В «Что? Где? Когда?» вопрос о названии финского футбольного клуба – угадайте его через командный девиз

Команда Андрея Козлова проводит четвертую игру зимней серии «Что? Где? Когда?». Это ее третья игра в 2021 году. Так было весной и осенью:

На втором вопросе команде выпал блиц. Перед ним ведущий Борис Крюк спросил Андрея Козлова, верит ли он в выход в финал года. Последний раз его команда играла в финале в 2008 году.

Первый вопрос блица: