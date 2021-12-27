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В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды

час назад

Телезритель Антон Чигинев – обладатель «Бриллиантовой совы» 2021 года.

Скриншот из трансляции Первого канала

Команда Андрея Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?». «Бриллиантовую сову» получил телезритель Антон Чигинев из города Мишкольц.

Этот приз вручается с 2002 года лучшему игроку финала года. За 20 лет ни разу не повторился победитель.

Знатоки выигрывали «Бриллиантовую сову» девять раз:

  • Ася Шавинская
  • Борис Бурда
  • Андрей Козлов
  • Балаш Касумов
  • Александр Друзь
  • Борис Левин
  • Илья Новиков
  • Кирилл Чернышев
  • Денис Лагутин

Телезрители получали «Бриллиантовую сову» 11 раз. Среди них – Жанна Полянская и Татьяна Медведева, которые входят в академию телезрителей.

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Источник:
Гол
Последний обладатель
Лучший знаток финала года «ЧГК» провел в команде две игры. Работает в «Динамо» и из-за усов бесплатно летал в бизнес-классе
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