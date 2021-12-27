ЧГК
В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды
час назад
Команда Андрея Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?». «Бриллиантовую сову» получил телезритель Антон Чигинев из города Мишкольц.
Этот приз вручается с 2002 года лучшему игроку финала года. За 20 лет ни разу не повторился победитель.
Знатоки выигрывали «Бриллиантовую сову» девять раз:
- Ася Шавинская
- Борис Бурда
- Андрей Козлов
- Балаш Касумов
- Александр Друзь
- Борис Левин
- Илья Новиков
- Кирилл Чернышев
- Денис Лагутин
Телезрители получали «Бриллиантовую сову» 11 раз. Среди них – Жанна Полянская и Татьяна Медведева, которые входят в академию телезрителей.
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