В «Что? Где? Когда?» телезритель из Венгрии получил «Бриллиантовую сову». Никто не выигрывал ее дважды

Команда Андрея Козлова проиграла в финале года «Что? Где? Когда?». «Бриллиантовую сову» получил телезритель Антон Чигинев из города Мишкольц.

Этот приз вручается с 2002 года лучшему игроку финала года. За 20 лет ни разу не повторился победитель.

Знатоки выигрывали «Бриллиантовую сову» девять раз:

Ася Шавинская

Борис Бурда

Андрей Козлов

Балаш Касумов

Александр Друзь

Борис Левин

Илья Новиков

Кирилл Чернышев

Денис Лагутин

Телезрители получали «Бриллиантовую сову» 11 раз. Среди них – Жанна Полянская и Татьяна Медведева, которые входят в академию телезрителей.