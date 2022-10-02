Уникальная перестановка состава в «Что? Где? Когда?»: капитан Козлов не сыграл за свою же команду, но был в зале

Козлов объяснил решение по составу: «Играет команда Козлова, для меня это означает, что и я играю. Но я здесь [рядом с креслом капитана], а команда здесь [за столом]. Мне кажется, сейчас команда в более сильном составе, чем в том, если бы в кресле сидел я». По словам Козлова, такое решение не вызвано игрой вприсядку, а было сформулировано за два года до этого.

Вместо Козлова капитаном команды стал Михаил Мун. Ведущий Борис Крюк отметил, что для Муна эта игра стала третьей в капитанском кресле. Он играет в телевизионную версию ЧГК с 1997 года. Мун был консультантом команды Русскина летом, а теперь сам сыграл против нее.

Во время одного из вопросов Козлов отвернулся от стола, когда Мун взял дополнительную минуту: «В какую-то минуту хотелось просто убить всех, кто в панике что-то начинает говорить».

Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом