Уникальная перестановка состава в «Что? Где? Когда?»: капитан Козлов не сыграл за свою же команду, но был в зале
В «Что? Где? Когда?» прошла вторая игра осенней серии. Против телезрителей сыграли две команды – Андрея Козлова и Николая Русскина. Такой формат в телеклубе называется игрой вприсядку. Он использовался в первом эфире осени – там команды Константина Рудера и Дениса Элькиса проиграли со счетом 5:6.
Весной-2022 команда Козлова проиграла телезрителям со счетом 5:6. В том составе Козлов капитанил и находился за столом. Теперь он был в зале, но не сел в капитанское кресло. Его заменила Елена Александрова, которая не играла весной, но стала лучшим знатоком в финале года-2021. Та игра стала первой за 3,5 года, когда за столом не было женщин.
Козлов объяснил решение по составу: «Играет команда Козлова, для меня это означает, что и я играю. Но я здесь [рядом с креслом капитана], а команда здесь [за столом]. Мне кажется, сейчас команда в более сильном составе, чем в том, если бы в кресле сидел я». По словам Козлова, такое решение не вызвано игрой вприсядку, а было сформулировано за два года до этого.
Вместо Козлова капитаном команды стал Михаил Мун. Ведущий Борис Крюк отметил, что для Муна эта игра стала третьей в капитанском кресле. Он играет в телевизионную версию ЧГК с 1997 года. Мун был консультантом команды Русскина летом, а теперь сам сыграл против нее.
Во время одного из вопросов Козлов отвернулся от стола, когда Мун взял дополнительную минуту: «В какую-то минуту хотелось просто убить всех, кто в панике что-то начинает говорить».
Андрей Козлов – самый взрывной игрок «Что? Где? Когда?». Отчитывает игроков, постоянно кричит «Работаем!», стал мировым мемом
Андрей Козлов провел первую игру в «Что? Где? Когда?» в 1988 году. Он один из восьми лучших капитанов телеклуба. Для Козлова игра, в которой он не сел за стол, могла стать 60-й в ЧГК.