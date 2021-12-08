Лига чемпионов
Милан
Реал
Барселона
Бавария
Спартак
ПСЖ
Ливерпуль
Аякс
Поделиться:
Комментарии:
1
#Лига чемпионов #Спартак #Барселона #Ливерпуль #Реал #Бавария #ПСЖ #Милан #Аякс

«Аякс» и «Ливерпуль» завершили групповой этап ЛЧ с шестью победами. До них это удавалось только шести клубам

2 часа назад

В Лиге чемпионов завершился шестой тур группового этапа. Только две команды прошли этап, победив во всех играх: «Ливерпуль» и «Аякс».

  • «Ливерпуль» выиграл группу с «Миланом», «Порту» и «Атлетико». Он забил 16 голов и пропустил 10
  • «Аякс» – со «Спортингом», «Боруссией Д», «Бешикташем». Он забил 18 и пропустил 13.

В истории Лиги чемпионов только шесть команд побеждали во всех играх группового этапа. Статистика ведется с 1992 года, когда групповой этап появился.

  1. «Милан» (сезон-1992/93)
  2. «ПСЖ» (1994/95)
  3. «Спартак» (1995/96)
  4. «Барселона» (2002/03)
  5. «Реал» (2011/12 и 2014/15)
  6. «Бавария» (2019/20)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Что важно знать об Аллере – главном феномене этой Лиги чемпионов. В прошлом году «Аякс» забыл внести его в заявку еврокубков
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Ден Максимов
2 часа назад
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Лига чемпионов
#Спартак
#Барселона
#Ливерпуль
#Реал
#Бавария
#ПСЖ
#Милан
#Аякс