«Аякс» и «Ливерпуль» завершили групповой этап ЛЧ с шестью победами. До них это удавалось только шести клубам

В Лиге чемпионов завершился шестой тур группового этапа. Только две команды прошли этап, победив во всех играх: «Ливерпуль» и «Аякс».

«Ливерпуль» выиграл группу с «Миланом», «Порту» и «Атлетико». Он забил 16 голов и пропустил 10

«Аякс» – со «Спортингом», «Боруссией Д», «Бешикташем». Он забил 18 и пропустил 13.

В истории Лиги чемпионов только шесть команд побеждали во всех играх группового этапа. Статистика ведется с 1992 года, когда групповой этап появился.