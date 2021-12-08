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«Аякс» и «Ливерпуль» завершили групповой этап ЛЧ с шестью победами. До них это удавалось только шести клубам
2 часа назад
В Лиге чемпионов завершился шестой тур группового этапа. Только две команды прошли этап, победив во всех играх: «Ливерпуль» и «Аякс».
- «Ливерпуль» выиграл группу с «Миланом», «Порту» и «Атлетико». Он забил 16 голов и пропустил 10
- «Аякс» – со «Спортингом», «Боруссией Д», «Бешикташем». Он забил 18 и пропустил 13.
В истории Лиги чемпионов только шесть команд побеждали во всех играх группового этапа. Статистика ведется с 1992 года, когда групповой этап появился.
- «Милан» (сезон-1992/93)
- «ПСЖ» (1994/95)
- «Спартак» (1995/96)
- «Барселона» (2002/03)
- «Реал» (2011/12 и 2014/15)
- «Бавария» (2019/20)
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