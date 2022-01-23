Серия А: прогноз на матч «Милан» – «Ювентус», 23 января 2022 года

«Милан» и «Ювентус» встретятся в матче 23-го тура Серии А. Игра состоится 23 января и начнется в 22:45 по Москве.

Котировки букмекеров:

Победа «Милана» – 2,70

Ничья – 3,35

Победа «Ювентуса» – 2,70

«Милан» опережает «Ювентус» на семь очков, но проиграл свой последний матч в Серии А. В предыдущем туре было поражение от «Специи» (1:2).

«Ювентус» не проигрывает в Серии А с 27 ноября. В январе 2022 года клуб отдал «Интеру» Суперкубок Италии (1:2).

Где смотреть матч «Милан» – «Ювентус»

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