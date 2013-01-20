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Серия А
Милан VS Болонья
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Милан - Болонья: 20 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Милан
Милан
2:1
Милан - Болонья: 20 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Болонья
Болонья
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
20 янв. 2013, 17:00 МСК
20.01.2013, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
24
Кьер
Симон Кьер
23
Томори
Фикайо Томори
5
Далот
Диогу Далот
79
Кессье
Франк Кессье
8
Тонали
Сандро Тонали
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
21
Диас
Браим Диас
56
Салемакерс
Алексис Салемакерс
11
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Запасные
1
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
-
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
-
46
Габбиа
Маттео Габбиа
-
20
Калюлю
Пьер Калюлю
-
18
Мейте
Суалихо Мейте
-
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
-
33
Крунич
Раде Крунич
-
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
-
15
Хеуге
Йенс Хеуге
-
30
Тонин
Риккардо Тонин
-
91
Luca Stanga
Luca Stanga
-
Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1
Милан
2
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
21:45
Милан
2 : 0
Болонья
21.09.2020
21 сент. 2020
пн
21:45
Милан
2
Болонья
0
18.07.2020
18 июля 2020
сб
22:45
Милан
5 : 1
Болонья
18.07.2020
18 июля 2020
сб
22:45
Милан
5
Болонья
1
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2 : 3
Милан
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
22:45
Болонья
2
Милан
3
06.05.2019
06 мая 2019
пн
21:30
Милан
2 : 1
Болонья
06.05.2019
06 мая 2019
пн
21:30
Милан
2
Болонья
1
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0
Милан
0
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Милан
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Болонья
1
Милан
2
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
22:45
Милан
2 : 1
Болонья
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
22:45
Милан
2
Болонья
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Милан
3 : 0
Болонья
21.05.2017
21 мая 2017
вс
16:00
Милан
3
Болонья
0
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
22:45
Болонья
0 : 1
Милан
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
22:45
Болонья
0
Милан
1
07.05.2016
07 мая 2016
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Милан
07.05.2016
07 мая 2016
сб
21:45
Болонья
0
Милан
1
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Милан
0 : 1
Болонья
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Милан
0
Болонья
1
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:45
Милан
1 : 0
Болонья
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:45
Милан
1
Болонья
0
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Болонья
3 : 3
Милан
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:45
Болонья
3
Милан
3
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2 : 1
Болонья
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Милан
2
Болонья
1
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
21:45
Болонья
1 : 3
Милан
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
21:45
Болонья
1
Милан
3
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Милан
1 : 1
Болонья
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Милан
1
Болонья
1
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Милан
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
Болонья
2
Милан
2
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Милан
1 : 0
Болонья
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Милан
1
Болонья
0
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
14:30
Болонья
0 : 3
Милан
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
14:30
Болонья
0
Милан
3
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